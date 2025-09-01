lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 21:57

Boqueteros asaltaron un local de haburguesas y destrozaron todo el comercio

Uno de los encargados dijo que cada robo los golpea "económicamente y emocionalmente".

Por Agencia DIB
El boquete que los delincuentes dejaron en la pared del local. 

Un local de hamburguesas ubicado en calle 36 entre 131 y 132, en La Plata, sufrió un robo durante la noche del domingo cometido por "boqueteros", que terminaron destruyendo todo el comercio. Este lunes, al llegar, los dueños se encontraron con la sorpresa. Nahuel Gianni, encargado de la sucursal asaltada, expresó a El Día: "Ya no se aguanta más, no se puede vivir, no queremos laburar más, estamos hartos".

En tanto, Hamburguesería La Plata, tiene sucursales en Mar del Plata, donde también sufrieron hechos de inseguridad. Luego del ataque de los boqueteros este finde semana, Gianni expresó en su cuenta de Instagram: "Una vez más volvimos a ser víctimas de un robo. Ya no sabemos qué hacer para poder trabajar tranquilos, para abrir las puertas de nuestros locales con la seguridad de que nada malo va a pasar. Nos sentimos inseguros, preocupados, desprotegidos… porque lo único que queremos es trabajar, crecer y seguir apostando! No pedimos nada más que poder vivir y laburar en paz. Cada robo no solo nos golpea económicamente, también nos lastima emocionalmente. Hoy queremos compartir este mensaje porque ya es demasiado. Necesitamos que de alguna manera esto cambie, porque así se hace muy difícil seguir adelante".

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI.

Septiembre: todas las promociones de Cuenta DNI y un plus

