Deuda: la Provincia pagó el segundo vencimiento del año

El ministro de Economía, Pablo López.

El Gobierno bonaerense anunció formalmente que cumplió con el pago de su deuda externa reestructurada. Se trata del segundo vencimiento del año que consistía en 380 millones de dólares, compromisos tomados durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“Ya están depositados los fondos correspondientes al vencimiento de deuda en moneda extranjera que tenía la Provincia”, explicó el ministro de Economía, Pablo López, en conferencia de prensa. Y destacó que “serán distribuidos a los bonistas el martes dado el feriado que opera en Estados Unidos”.

De esta manera, el Estado bonaerense cumplió con las obligaciones financieras de este año que alcanzaban los 760 millones de dólares. “Esto es de una importancia capital, la verdad”, afirmó el ministro antes de recordar que pudieron pagar en tiempo y forma “gracias a que en 2021 pudimos reestructurar la deuda en moneda extranjera”.

Críticas a la gestión de Javier Milei En otro tramo de la conferencia en Casa de Gobierno, apuntó contra el plan económico de Javier Milei que, dijo, está “basado en ajuste fiscal y monetario con una apertura indiscriminada de importaciones”, y eso “está provocando un daño muy severo”.

Además, López detalló que “la actividad industrial cayó 6,5 puntos frente a diciembre de 2024, la industria a nivel nacional disminuyó 13 puntos contra diciembre de 2023 y la construcción más de 25 puntos: es un combo letal que lleva al cierre de fábricas y la caída del empleo”. Y cerró que “ya no hay dudas, estamos frente a una economía en recesión”. (DIB)

Para compartir en redes







