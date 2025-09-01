lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 14:15

Deuda: la Provincia pagó el segundo vencimiento del año

Así lo anunció el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Se trata de 380 millones de dólares que se giraron a Estados Unidos.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Pablo López.

El Gobierno bonaerense anunció formalmente que cumplió con el pago de su deuda externa reestructurada. Se trata del segundo vencimiento del año que consistía en 380 millones de dólares, compromisos tomados durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Un control de tránsito en una ruta bonaerense. 

Multas más caras: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000
La tarifa de luz y gas en la mira. 

Confirman los aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre

“Ya están depositados los fondos correspondientes al vencimiento de deuda en moneda extranjera que tenía la Provincia”, explicó el ministro de Economía, Pablo López, en conferencia de prensa. Y destacó que “serán distribuidos a los bonistas el martes dado el feriado que opera en Estados Unidos”.

De esta manera, el Estado bonaerense cumplió con las obligaciones financieras de este año que alcanzaban los 760 millones de dólares. “Esto es de una importancia capital, la verdad”, afirmó el ministro antes de recordar que pudieron pagar en tiempo y forma “gracias a que en 2021 pudimos reestructurar la deuda en moneda extranjera”.

Críticas a la gestión de Javier Milei

En otro tramo de la conferencia en Casa de Gobierno, apuntó contra el plan económico de Javier Milei que, dijo, está “basado en ajuste fiscal y monetario con una apertura indiscriminada de importaciones”, y eso “está provocando un daño muy severo”.

Además, López detalló que “la actividad industrial cayó 6,5 puntos frente a diciembre de 2024, la industria a nivel nacional disminuyó 13 puntos contra diciembre de 2023 y la construcción más de 25 puntos: es un combo letal que lleva al cierre de fábricas y la caída del empleo”. Y cerró que “ya no hay dudas, estamos frente a una economía en recesión”. (DIB)

La tarifa de luz y gas en la mira. 

Confirman los aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre

