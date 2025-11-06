Combustibles: impulsan una ley que obligue a comunicar los aumentos de precios

Si prospera la ley, las petroleras tendrán que informar los aumentos con 72 horas de antelación.

La Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves el dictamen para su tratamiento posterior de un proyecto de ley para obligar a las empresas petroleras a comunicar las subas de precios de combustibles al menos con 72 horas de anticipación.

El proyecto fue presentado por la diputada Ayelén Rasquetti quien señaló que su objetivo es “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos”. Es una evidente respuesta a la decisión de YPF de dejar de informar los aumentos de precios en las estaciones de servicio.

Fuertes multan a quienes no informen los aumentos También se obligaría a colocar un cartel en cada surtidor e informar en medios digitales 48 horas antes de la modificación de los valores. El no cumplimiento de la disposición implicaría multas de entre 5000 y 150.000 litros de nafta súper.

El proyecto ya levantó críticas de empresas petroleras, las que argumentan que una medida de ese tipo podría provocar desabastecimiento y no favorecería a la competencia.

