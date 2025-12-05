Escándalo: Libertarios y peronistas terminaron a las piñas en José C. Paz

El Concejo Deliberante de José C. Paz, donde ocurrieron los enfrentamientos. Archivo DIB.

La ceremonia de asunción de nuevo concejales en el municipio de José C. Paz degeneró en una gresca a golpes entre militantes libertarios y peronistas, que se enfrentaron dentro y fuera del edificio del legislativo que comanda el histórico Mario Ishii, quien en unos días asumirá como senador provincial.

El episodio fue denunciado en las redes por una de las ediles que asumió en el bloque de La Libertad Avanza, María Amoroso, quien habló de un “ataque” de militantes peronistas. Pero enseguida, le respondieron que fueron los libertarios los que iniciaron la pelea, y apuntaron a que ella misma la arengó al momento de jurar.

Peleas afuera y adentro Lo cierto es que la tensión escaló apenas comenzó la sesión los cánticos e insultos cruzados derivaron enseguida en empujones y golpes de puño. Afuera del recinto, también se produjeron enfrentamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miaamoroso29/status/1996992776055959835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996989874964992249%7Ctwgr%5E789b6eef34e3e7126bad779404009681b4199cb6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fescandalo-jose-c-paz-sillazos-golpes-insultos-pelea-militantes-ishii-libertarios-jura-nuevos-concejales_0_AW1zjwsTFV.html&partner=&hide_thread=false En José C. Paz en mi asunción LOS FUNCIONARIOS DE NUESTRA OPOSICIÓN le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años,… — Maria Amoroso (@miaamoroso29) December 5, 2025 Amoroso, cuando todo terminó, fue a una fiscalía a denunciar que a uno de los militantes libertarios le fracturaron la mandíbula.

