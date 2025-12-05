Escándalo: Libertarios y peronistas terminaron a las piñas en José C. Paz

La ceremonia de asunción de nuevo concejales en el municipio de José C. Paz degeneró en una gresca a golpes entre militantes libertarios y peronistas, que se enfrentaron dentro y fuera del edificio del legislativo que comanda el histórico Mario Ishii, quien en unos días asumirá como senador provincial.
El episodio fue denunciado en las redes por una de las ediles que asumió en el bloque de La Libertad Avanza, María Amoroso, quien habló de un “ataque” de militantes peronistas. Pero enseguida, le respondieron que fueron los libertarios los que iniciaron la pelea, y apuntaron a que ella misma la arengó al momento de jurar.
Peleas afuera y adentro
Lo cierto es que la tensión escaló apenas comenzó la sesión los cánticos e insultos cruzados derivaron enseguida en empujones y golpes de puño. Afuera del recinto, también se produjeron enfrentamientos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miaamoroso29/status/1996992776055959835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996989874964992249%7Ctwgr%5E789b6eef34e3e7126bad779404009681b4199cb6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fescandalo-jose-c-paz-sillazos-golpes-insultos-pelea-militantes-ishii-libertarios-jura-nuevos-concejales_0_AW1zjwsTFV.html&partner=&hide_thread=false
Amoroso, cuando todo terminó, fue a una fiscalía a denunciar que a uno de los militantes libertarios le fracturaron la mandíbula.