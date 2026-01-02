Un clásico de todos los veranos: se larga la 48ª edición del Dakar

Con un prólogo en la ciudad de Yanbu , Arabia Saudita , se pone en marcha este sábado un clásico de los comienzos de año: el Dakar . El raid que entre 2009 y 2019 hizo base en Sudamérica , y que por ejemplo en 2012 tuvo su partida en Mar del Plata , por séptimo año consecutivo se correrá en el país asiático.

De la capital de Senegal solo le queda el nombre: creada la prueba en 1979 ( París -Dakar), en 2007 se corrió la 29ª edición entre Lisboa ( Portugal ) y Dakar y para 2008 estaban previstas mismas partida y llegada, pero amenazas de Al Qaeda al paso por Mauritania obligaron a su cancelación. Y como consecuencia, al año siguiente, Buenos Aires.

Este Dakar 2026, 48ª edición, comenzará este sábado y culminará el sábado 17, y correrán las categorías Motos, Autos, Rally 2, Challengers, Classic, SSV, Dakar Futuro Misión 1.000 y Camiones. Desde Yanbu, a orillas del Mar Rojo y punto de arribo en 2024, los pilotos se lanzarán a un periplo “diseñado en bucle” (justamente, la llegada será en Yanbu) sobre un trazado de unos 8.000 kilómetros, de los cuales 5.000 se disputarán como especial. En la mitad de la competencia, habrá descanso para “reponer fuerzas” en Riad, capital del país.

“Entre los momentos álgidos” de la competencia, dice la web oficial, “destacan dos etapas bautizadas ‘maratón-refugio’, en las que entre una y otra solo estará permitida la asistencia entre competidores”; los campamentos serán muy básicos: tiendas de campaña y raciones. A su vez, el itinerario retoma el principio de las etapas desdobladas, en las que se separa el recorrido de motos del de autos y camiones.

El Dakar 2026, de punta a punta

De Yanbu a Yanbu, es la séptima edición consecutiva en Arabia Saudita. Junto a la ciudad portuaria, otros seis vivacs serán instalados en el corazón de los desiertos del país y en Riad, y habrá cuatro etapas con partida y llegada en el mismo lugar (el ya famoso “bucle”). En cuanto a la novedad, “el principio de la etapa maratón enfrenta a los competidores a la prueba más dura del Dakar, véase la búsqueda del equilibrio entre el rendimiento y la resistencia”.

El prólogo del sábado será una especial de 23 kilómetros con un enlace de 73, tanto para autos como para motos. La etapa 1 también será en Yanbu; la 2, entre Yanbu y Alula; la 3, Alula. Etapas 4 y 5 serán de maratón: Alula-Alula y Alula-Hail. La etapa 6, Hail a Riad, y allí descanso el 10 de enero.

La segunda mitad comenzará con la etapa 7, entre Riad y Wadi Ad Dawasir, y la 8 será entre Wadi Ad Dawasir y la propia Wadi Ad Dawasir. Para la 9 y 10, vuelta a la maratón: Wadi Ad Dawasir a Bisha, y luego Bisha como partida y arribo. La etapa 11 será entre Bisha y Al Henakiyah; la 12, de Al Henakiyah a Yanbu; y todo se cerrará el sábado 17 con la etapa 13, 105 kilómetros de especial en Yanbu.

Dakar 02 Manuel Andújar, de Lobos, campeón 2021 y 2024 en cuatriciclos.

Los compatriotas en el Dakar 2026

Lejos de estas tierras, no obstante, habrá presencia argentina en los caminos y dunas sauditas. Serán una veintena.

En motos estarán Luciano Benavides (KTM), Leonardo Cola (KTM) y Santiago Rostan (KTM). En Challenger, los campeones del Dakar 2025 y campeones del mundo también el año pasado: el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus). Además, David Zille y Sebastián Cesana (Taurus); Kevin Benavides (campeón en motos 2021 y 2023) y Lisandro Sisterna (Taurus); y entre los navegantes, el bonaerense Augusto Sanz (Grallyteam) y Bruno Jacomy (BRP). En SSV dirá presente el lobense Manuel Andújar (campeón 2021 y 2024 en cuatriciclos) con Andrés Frini (Can-Am); Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (Can-Am); y Fernando Álvarez (Can-Am). En Classic estará el navegante Gastón Mattarucco (Porsche) y en Misión 1.000, Benjamín Pascual.

Ausente en este Dakar

El gran ausente entre los argentinos será el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini (Toyota), quien esta semana fue operado con éxito luego de un grave accidente que sufrió en el dique El Carrizal, en su provincia. “Si bien la intervención quirúrgica tuvo un resultado satisfactorio, su estado de salud continúa siendo crítico y el pronóstico sigue siendo reservado, según informaron fuentes médicas”.

Dakar 03 Los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli, protagonistas del Dakar.

Aquellos cuatriciclos del Dakar

Los años en que el Dakar hizo base en Sudamérica dejaron, entre otras cosas, una lluvia de títulos argentinos en los ya ausentes cuatriciclos. En la segunda edición de 2010, el campeón fue Marcos Patronelli, de Las Flores. En 2011 y 2012 el título fue para su hermano, Alejandro. Y en 2013, de nuevo Marcos, campeón también en 2016. En 2019 el número 1 fue el cordobés Nicolás Cavigliasso (presente en esta edición 2026), en Perú. Ya en Asia, en 2021 y 2024 el ganador fue Manuel Andújar, a la postre último campeón de la categoría.

Fuente: Agencia DIB