Fórmula 1: Franco Colapinto, complicado por un toque en la largada, fue 15º en Las Vegas

En acción, el piloto argentino Franco Colapinto. Instagram

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que le generó problemas en su Alpine y lo dejó con pocas posibilidades de avanzar: terminó 17º en pista. La victoria quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que pelea por el título. El podio lo habían completado los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Sin embargo, tras las revisiones técnicas, los McLaren no cumplieron con el espesor mínimo de 9 mm permitido en el suelo y fueron descalificados , de acuerdo con el sitio Carburando. Con ese cambio, Russell pasó al segundo lugar y el tercer puesto quedó en manos de Kimi Antonelli (Mercedes). Colapinto, en tanto, avanzó hasta el 15º lugar en el clasificador final.

La competencia, disputada en el Circuito Callejero de Las Vegas, tuvo una largada caótica. El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) chocó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y, en medio del incidente, el auto de Colapinto también sufrió daños que condicionaron su rendimiento durante toda la carrera.

Aunque por momentos llegó a ubicarse 12º gracias a las paradas tempranas en boxes, el piloto argentino nunca pudo sostener un ritmo que le permitiera pelear por sus primeros puntos de la temporada. Su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, también quedó relegado tras un fuerte golpe en la salida: terminó 15º en pista y 13º tras las descalificaciones.

La próxima fecha será el fin de semana que viene en el GP de Qatar. Con dos carreras por disputarse, Norris lidera el campeonato con 390 puntos, seguido por el australiano Oscar Piastri (McLaren, cuarto pero descalificado) y Verstappen, con 366. En el campeonato de constructores, ya definido, McLaren encabeza con 756 unidades, seguido por Mercedes (431) y Red Bull (391). (DIB)

