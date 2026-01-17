Con Milei presente, Mercosur y EU firmaron un histórico acuerdo tras 26 años de negociaciones

Autoridades del Mercosur y la UE en la "foto de familia" tras la firma del acuerdo comercial entre ambos bloques.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron hoy, tres una negociación que duró 26 largos años, un tratado de libre comercio . Ocurrió durante una ceremonia en Asunción del Paraguay a la que asistieron autoridades de ambos bloques, entre ellas el presidente Javier Milei , quien apenas consumado el acto anunció que enviará de inmediato el tratado al Congreso, en busca de que lo ratifique en sesiones extraordinarias.

Se trata de un entendimiento con aplicación gradual y que tiene que ser ratificado por los parlamentos de todos los países involucrados pero que tiene como meta la creación del área de libre comercio más grande del mundo , integrada por 720 millones de personas. La cancillería argentina lo calificó oficialmente de “histórico” y afirmó que “reafirma la vocación de avanzar hacia una economía más libre”-

Milei llegó a Asunción tras participar de la apertura del Festival de Jesús María, y fue uno de los testigos de honor de la firma, sentado en primera fila junto a sus pares de Uruguay, Yamandú Orsi, de Bolivia Rodrigo Paz de Panamá José Mulino y al presidente anfitrión, Santiago Peña y a la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen y el presidente del Concejo Europeo, Antonio Costa.

Una ausencia notoria fue la del presiente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva , quien el viernes realizó una ceremonia aparte para festejar el tratado, en Rio de Janeiro. El presidente Nieto rozó la ironía cuando le envió “un saludo a la distancia” y consideró que “nos debe estar viendo por TV”. Después, volvió a pedir un aplauso para el mandatario “lastimosamente ausente”. Mieli no se sumó.

Pero cuando le tocó hablar, el presidente argentino hizo una fuerte defensa de los postulados libertarios en el marco del acuerdo, no sin antes calificar de “queridísimo” a Nieto (de perfil liberal igual que el) y de mencionar a la presidenta italiana Giorgia Meloni, como una pieza clave en el logro del demorado entendimiento entre los bloques a uno y otro lado del atlántico.

“El encierro y el proteccionismo son los máximos responsables del estancamiento crecimiento de la pobreza ”, afirmó Milei respecto del contenido concreto del tratado.

Milei incluso invió a resto de los países a ir más allá de la cuestión comercial, y y enumeró otras negociaciones, además del acuerdo bilateral con Estados Unidos. Y al referirse a Venezuela, elogió las “acciones de Estados Unidos que derivaron en la captura del narcoterrorista y criminal Nicolás Maduro ”, una posición que contrató con la de Orsi, que elogió la legalidad internacional.

Enseguida, una larga lista de funcionarios de su gobierno ponderaron el acuerdo. La senadora Patricia Bullrich lo calificó de “historia” y consideró que abrirá “un mercado enorme, mientras que el jefe de Gabinete, Mauel Adorni, dijo que “de esta manera, los argentinos accederán en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios”.

Qué dijeron los europeos

Von der Leyen, por su parte, ponderó que “Sudamérica elige integración, envía un fuerte mensaje al mundo, beneficios para nuestra gente y nuestros negocios ”. Repasó los beneficios económicos del acuerdo, la necesidad de “proteger nuestra casa”, y citó al escritor Augusto Roa Bastos, antes de afirmar que “compartimos cultura, valore

“Este acuerdo es un auténtico hito en la decidida apuesta de la UE para apuntalar nuestra seguridad económica”, dijo Costa en tanto. “Juntos somos más fuertes para enfrentarnos a desafíos comunes”, afirmó, y se manifestó en contra de la “ley del más fuerte” y en favor de la “soberanía y la integridad territorial”.

Fuente: Agencia DIB