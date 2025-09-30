miércoles 01 de octubre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 20:08

Cerró otra fábrica en Pilar y sumó 60 nuevos despedidos

Se trata de Magnera, fabricante de textiles y films para diferentes industrias. Tenía 60 empleados, que ahora quedan en la calle.

Magnera cierra su planta en Pilar.&nbsp;

Magnera cierra su planta en Pilar. 

A solo 20 días de que se conociera el cierre de la fábrica de cerámica ILVA, otra compañía decidió bajar la persiana en Pilar: se trata de Magnera, una firma de Estados Unidos especializada en insumos industriales, que deja de funcionar y deja a 60 personas en la calle.

Más noticias
La mano de un trabajador. (Agencia Xinhua)

Despidos "por goteo": la crisis golpea fuerte también a grandes empresas
Trabajadores despedidos de ILVA. (Pilar de Todos)

Trabajadores despedidos de ILVA se encadenaron frente al Municipio de Pilar

La empresa, que elabora materiales no tejidos y films que se utilizan para producir otros bienes, informó que las operaciones se detendrán de inmediato, aunque cumplirá con los compromisos que ya tenía adquiridos con sus clientes.

"Más de 60 empleados se verán afectados por el cierre", admitió la compañía, que agregó que está trabajando "para proporcionar apoyo a los trabajadores impactados".

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, declaró Curt Begle, CEO de Magnera. “Refleja nuestro compromiso de construir una organización más eficiente, receptiva y sostenible, mejor posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado”.

Refleja nuestro compromiso de construir una organización más eficiente, receptiva y sostenible, mejor posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado Refleja nuestro compromiso de construir una organización más eficiente, receptiva y sostenible, mejor posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado

Magnera "nació" a fines del año pasado de la fusión del negocio de no tejidos y films para la salud y la higiene de la firma Berry Global (que operaba en Argentina) con Glatfelter. Esta unión se concretó a fines de 2024. Ahora, la empresa informó que el cierre en Argentina es parte de un plan para mejorar su “operación global”.

El otro caso

A principio de mes, se conoció el cierre de la fabricante de cerámicos ILVA, también de ese distrito, lo que implicó el despido de 300 operarios.

Temas
Ver más

Despidos "por goteo": la crisis golpea fuerte también a grandes empresas

Trabajadores despedidos de ILVA se encadenaron frente al Municipio de Pilar

La Plata, Chascomús, Luján y Pilar se suman a una semana de sake y after office japonés

Franco Colapinto último: "Creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer"

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Policía Científica en la vivienda del prefecto hallado muerto en su departamento, en el centro de Bahía Blanca. (La Nueva)

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento

Por  Ana Roche