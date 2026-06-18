Bahía Blanca: buscan a Solange Silva, de 15 años, de quien no hay rastros desde el miércoles

Solange Silva tiene 15 años y es intensamente buscada en Bahía Blanca. (Imagen mejorada con herramientas de IA)

En las últimas horas la Policía emitió una alerta de averiguación de paradero en Bahía Blanca tras la denuncia radicada por Florencia Fabiana Riquelme (34), madre de Solange Silva , una menor de 15 años que fue vista por última vez el miércoles alrededor de las 17 , cuando salió de su casa, y nunca regresó.

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Según precisó el portal de La Nueva , la adolescente vive junto a su abuelo, Carlos Silva (62), quien es no vidente, en una vivienda ubicada en la calle Chaco al 2400.

De acuerdo a los primeros datos recabados por los investigadores, Solange se habría dirigido a la casa de su novio , Brandon Valdez (19), ubicada en Esquiú al 2600. Según la declaración del joven, ambos compartieron una reunión con un grupo de amigos durante la noche . Valdez aseguró que la menor se dejó el lugar el jueves cerca de las 8 de la mañana, y dijo que desde ese momento no tuvo más contacto con ella.

En tanto, las autoridades detallaron que la menor no cuenta con dinero en efectivo en su poder y que es la segunda vez que se radica una denuncia por un hecho de similares características.

Datos de búsqueda

Al momento de la desaparición se ignoraba la vestimenta que Solange llevaba puesta. Sus características físicas son:

Estatura: 1,66 metros aproximadamente.

Contextura: Delgada.

Tez: Blanca.

Cabello: Negro, lacio y con flequillo.

La familia ha autorizado expresamente la difusión de su fotografía para agilizar la búsqueda.

En el caso ya tomó intervención la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en colaboración con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), procediéndose a la inserción del paradero en el sistema informático policial.

Quien cuente con alguna información sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato al teléfono de contacto 291-6410578, al servicio de emergencias 911 o acercarse directamente a la dependencia policial más cercana.

Fuente: Agencia DIB