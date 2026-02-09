Azul: bomberos voluntarios desmienten a La Libertad Avanza

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cacharí , en el partido de Azul , desmintió a la conducción local de La Libertad Avanza ( LLA ) , sector político que mencionó un aporte de $ 94.924.971,75 por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación , proveniente de la Resolución 91/2026.

De acuerdo con el diario El Tiempo de Azul , en su publicación LLA Azul afirmó que el cuartel de Bomberos de Cacharí era uno de los beneficiados por este aporte. Sin embargo, señalaron los bomberos, los fondos mencionados corresponden a los años 2025 y 2026, no fueron depositados aún en su cuenta y no corresponden a un aporte extra, como se indicó en la publicación de la agrupación política.

Los Bomberos Voluntarios de Cacharí precisaron que el subsidio al fondo de bomberos voluntarios está contemplado en la Ley Nacional 25.054, sancionada en 1998 y se financia con un porcentaje de las primas de seguros (excluyendo el seguro de vida). Este fondo se distribuye de manera equitativa entre asociaciones, federaciones y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios para el equipamiento, la capacitación y el funcionamiento de los cuarteles de todo el país.

"El dinero no proviene de un aporte especial o un nuevo subsidio, como se ha querido hacer creer en redes sociales, sino de una contribución obligatoria de las aseguradoras", detallaron.

Aunque los fondos no han sido depositados hasta el momento, la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece una distribución de subsidios para el sistema de bomberos voluntarios en todo el país; pero los montos anunciados, correspondientes a los años 2025 y 2026, aún no llegaron a los cuarteles. Los Bomberos aclararon que cuando los fondos lleguen, serán invertidos en tiempo y forma, como se hizo siempre, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del cuartel de Cacharí y mejorar el servicio a la comunidad.

En su mensaje final, consigna El Tiempo, Bomberos Voluntarios de Cacharí pidieron a la comunidad y a las partes involucradas que tengan en cuenta la información oficial proporcionada por la institución, destacando que su trabajo siempre ha sido transparente en la rendición de cuentas y en la correcta utilización de los recursos.

Fuente: Agencia DIB