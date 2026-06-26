Menú bonaerense mundialista: picada criolla y empanadas de selección

¿Picada o empanadas para ver a la selección? Esa es la cuestión.

Mientras el Mundial 2026 va aumentando en color y calor, también florecen las “juntadas” entre amigos para ver los partidos de Messi y sus muchachos. Esta semana, Juan Braceli (@cocinerosarg en YouTube) nos trae dos propuestas para comer mientras alentamos a la selección: picada criolla y empanadas de carne.

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Antipasto, tapas, copetín, todos sinónimos de una de nuestras costumbres más arraigadas, las picadas. Algunos sostienen que derivan de las tapas españolas (quesos, embutidos, callos -mondongo-, buñuelos); otros, del antipasto italiano (el hábito de comer quesos, salames y vegetales en aceite antes de la pasta).

En Argentina, ambas se fusionaron en los Almacenes de Ramos Generales. El trabajador rural llegaba al almacén, pedía un vermú o una ginebra, y el "bolichero" cortaba un poco de queso y salame para acompañar. No era un plato del menú, era una cortesía, un "tentempié", algo para picar.

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Tips de Braceli para una buena picada

Que sea bien variada. Fiambres y quesos varios, aceitunas, frutas frescas, miel, frutos secos, algunas conservas, vegetales crudos en bastones para poder equilibrar y pastitas varias: hummus, babaganouj (pasta de berenjenas). Ah, clave, rico pancito y algunas galletas o grisines. ¡En la variedad está la alegría!

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Ingredientes para 4 o 6 personas

100 g de queso gouda

100 g de queso sardo

100 g de queso gruyere

100 g de queso azul

100 g de queso ahumado

100 g de bocconcino de mozzarella

100 g de salame quintero

100 g de salame tandilense

100 g de chorizo seco

100 g de jamón crudo

100 g de jamón natural

500 g de pan flauta

250 g de pan integral

200 g de maníes

200 g de aceitunas negras

200 g de aceitunas verdes

250 g de tomates cherry

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Pasos a seguir

Cortar los quesos duros y semiduros en triángulos o en pequeños cubos, y los blandos, en triángulos medianos.

Cortar los embutidos en diagonal y lo más fino posible.

Enrollar las fetas de jamón crudo y de jamón natural.

Cortar los panes en rodajas medianas.

Colocar las aceitunas, los maníes y los tomates cherry en pequeños recipientes individuales.

Disponer todos los ingredientes en una tabla de madera, lisa o con compartimentos, y servir.

Empanadas de carne cortada a cuchillo

empanadas-2 Braceli rs Las empanadas cortadas a cuchillo de Juan Braceli.

Sin duda, las empanadas son una de las comidas más populares del país, a las que cada provincia o ciudad le pone su impronta. Tal su popularidad que fueron declaradas Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico, junto con el asado y el dulce de leche.

Como se pueden comer con la mano, sin platos ni cubiertos, las empanadas son perfectas para la reunión de amigos futboleros. Aquí la receta de Juan Braceli.

Ingredientes para 3 docenas de empanadas

Para la masa

1 kg de harina

200 g de grasa

400 ml de agua tibia

sal c/n

Para el relleno

1 1⁄2 kg roast-beef o bola de lomo, en cubos de 1⁄2 x 1⁄2 cm

1 kg de cebollas picadas

6 huevos duros

400 g de cebollas de verdeo cortada en rueditas finas

1⁄2 taza grande de caldo

3 cdas. de pimentón dulce

1 cda. de ají molido

1 cda. de comino (opcional)

sal c/n

Empanadas 07 rs

Pasos a seguir

Para la masa

Mezclar todos los ingredientes y amasar hasta que quede lisa.

Hacer bollos de 4 cm de diámetro y dejarlos descansar, bien tapados, en la heladera.

Estirar los bollos de forma redonda de 2 mm de espesor.

Para el relleno

Saltear la cebolla y la parte blanca de la cebolla de verdeo en aceite hasta que tome un leve color dorado.

Agregar la carne y cocinar hasta que cambie de color y se ponga más pálida.

Agregar los condimentos y el caldo.

Cocinar 5 minutos hasta lograr un relleno bien húmedo.

Colocar en un recipiente tipo asadera y dejar enfriar bien en la heladera.

Antes del armado, sumar los huevos duros picados y la parte verde de la cebolla de verdeo cortada en ruedas finas.

Armado y cocción

Rellenar los discos, cerrar y hacer repulgues.

Cocinar en horno máximo en placa apenas enharinada o aceitada, o freír en abundante aceite o grasa.

Fuente: Agencia DIB