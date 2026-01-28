miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 12:33

Incontinencia urinaria: cambios de hábito para controlar la vejiga

La pérdida involuntaria de orina es más frecuente de lo que se cree y puede afectar la vida social, el descanso y la autoestima.

Por Agencia DIB
La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Puede aparecer de manera ocasional o transformarse en un problema persistente que interfiere con la vida cotidiana. Aunque no siempre requiere tratamiento médico inmediato, cuando se vuelve frecuente suele generar vergüenza, limitar actividades sociales, afectar la intimidad y reducir la calidad de vida.

Semana del 23 al 29 de enero de 2026
En verano son factibles las olas de calor, con días extenuantes. 

Calor y salud: qué hacer y qué no para evitar una descompensación

“Cuanto más frecuentes son los episodios y mayor el volumen de orina que se pierde, mayor es el impacto en la vida diaria”, explica el urólogo Toby C. Chai, jefe del área del Boston Medical Center.

Por qué aparece

La incontinencia no suele tener una única causa. En la mayoría de los casos, responde a una combinación de factores médicos, físicos y emocionales que afectan el funcionamiento normal de la vejiga, la uretra y los músculos del suelo pélvico.

Entre los factores de riesgo que pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres se incluyen la diabetes, las infecciones urinarias, la obesidad, el síndrome metabólico, la apnea del sueño, enfermedades neurológicas, antecedentes de radioterapia pélvica, falta de movilidad y estados de fragilidad general.

Cambios de comportamiento

Los especialistas coinciden en que las modificaciones conductuales deben ser la primera opción terapéutica. Estas estrategias no tienen efectos secundarios médicos y pueden reducir de forma significativa los episodios de incontinencia.

Entre las más utilizadas se encuentran:

  • Orinar con regularidad: vaciar la vejiga en intervalos programados reduce el riesgo de accidentes.
  • Regular la ingesta de líquidos: beber menos en momentos clave (antes de salir, viajar o hacer ejercicio) disminuye la producción de orina.
  • Mapeo del baño: conocer con anticipación la ubicación de los sanitarios brinda mayor seguridad y reduce la ansiedad.
  • Ejercicios de suelo pélvico: los ejercicios de Kegel fortalecen los músculos que ayudan a controlar la micción.
  • Uso de protecciones absorbentes: pueden disminuir el miedo y la vergüenza, lo que a su vez reduce la ansiedad asociada a los episodios.

Fuente: Agencia DIB

