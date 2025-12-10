miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 11:44

Acceso, información y prevención, los pilares para una salud universal

El 12 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Universal. Expertos destacan que “la cobertura no es realmente universal si quienes la necesitan no pueden entender, usar y acceder plenamente a los servicios disponibles”.

Por Agencia DIB
Cuando comunicar se vuelve parte del cuidado, el sistema se vuelve más accesible, afirman los expertos.

"Cuando comunicar se vuelve parte del cuidado, el sistema se vuelve más accesible", afirman los expertos.

Pexels

En el marco del Día Mundial de la Salud Universal, que se conmemora cada 12 de diciembre, expertos afirmaron que “es importante recordar que la cobertura no es realmente universal si quienes la necesitan no pueden entender, usar y acceder plenamente a los servicios disponibles”.

Más noticias
suplemento vida y salud - semana del 5 al 11 de diciembre

Suplemento Vida y Salud - Semana del 5 al 11 de diciembre
Las investigadoras del Laboratorio de Microambiente Tumoral (CIBA-CITNOBA) Ina Sevic y Daiana Vitale. 

Avances para el tratamiento de los tumores de mama con aportes bonaerenses

Ailín Catalá, especialista en comunicación en salud y jefa de comunicación institucional de OSPEDYC, comentó: “Para muchas personas, la puerta de entrada al sistema es tardía, fragmentada o motivada únicamente por una urgencia. Por eso, contar con información clara, continua y comprensible permite anticiparse: saber cuándo realizar los chequeos de rutina, qué vacunas corresponden según la edad, cómo actuar ante síntomas que requieren consulta inmediata, y de qué manera acompañar adecuadamente una enfermedad crónica”.

Catalá continuó: “Cuando la educación en salud ocupa un lugar central, la prevención deja de ser una tarea aislada y pasa a integrarse en la vida diaria: se transforman hábitos, se detectan problemas a tiempo y se evitan complicaciones que podrían haberse prevenido con acciones simples”.

Qué está ocurriendo

La información preventiva, además, sienta las bases para las decisiones informadas. La especialista destacó: “Entender qué está ocurriendo en el propio cuerpo y qué implica cada indicación médica genera autonomía y seguridad. Conocer qué medicación se está tomando, cómo se administra, qué efectos adversos pueden aparecer, qué interacciones existen y a qué señales prestar atención permite transitar tratamientos de manera más consciente y responsable”.

Y señaló: “Lo mismo ocurre con las intervenciones quirúrgicas, los estudios diagnósticos y las alternativas de tratamiento: cuando una persona comprende el alcance de cada opción, puede evaluar con mayor tranquilidad, anticipar dudas y participar activamente de su cuidado. Decidir sin información, en cambio, aumenta el miedo, los riesgos y la posibilidad de errores evitables”.

La información imprescindible

Según destacó la experta, la salud es un campo donde los tecnicismos abundan, y si no se traducen en un lenguaje accesible la brecha entre lo que se comunica y lo que se comprende se agranda. Cuando un mensaje no se entiende, el objetivo no se cumple, la persona queda desorientada y tanto ella como el sistema de salud deben responder a situaciones que podrían haberse evitado.

“En definitiva, garantizar una cobertura verdaderamente universal implica también que la información llegue a tiempo, que se entienda sin dificultad y que acompañe a las personas en cada decisión sobre su salud. Cuando comunicar se vuelve parte del cuidado, el sistema se vuelve más accesible y las personas pueden ejercer sus derechos con mayor seguridad y autonomía”, finalizó Ailín Catalá.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Suplemento Vida y Salud - Semana del 5 al 11 de diciembre

Avances para el tratamiento de los tumores de mama con aportes bonaerenses

Sarampión: no se han detectado casos y Salud pide a las familias que vacunen a los más chicos

Enfermedad ocular tiroidea: una condición poco conocida que impacta en la visión y la calidad de vida

Las edades del cerebro: un estudio determinó que la adolescencia dura hasta los 32 años

Día Mundial del SIDA: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cuando comunicar se vuelve parte del cuidado, el sistema se vuelve más accesible, afirman los expertos.

Acceso, información y prevención, los pilares para una salud universal