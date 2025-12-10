Acceso, información y prevención, los pilares para una salud universal

En el marco del Día Mundial de la Salud Universal , que se conmemora cada 12 de diciembre , expertos afirmaron que “es importante recordar que la cobertura no es realmente universal si quienes la necesitan no pueden entender, usar y acceder plenamente a los servicios disponibles ”.

Ailín Catalá , especialista en comunicación en salud y jefa de comunicación institucional de OSPEDYC , comentó: “Para muchas personas, la puerta de entrada al sistema es tardía, fragmentada o motivada únicamente por una urgencia. Por eso, contar con información clara, continua y comprensible permite anticiparse: saber cuándo realizar los chequeos de rutina, qué vacunas corresponden según la edad, cómo actuar ante síntomas que requieren consulta inmediata, y de qué manera acompañar adecuadamente una enfermedad crónica”.

Catalá continuó: “ Cuando la educación en salud ocupa un lugar central, la prevención deja de ser una tarea aislada y pasa a integrarse en la vida diaria : se transforman hábitos, se detectan problemas a tiempo y se evitan complicaciones que podrían haberse prevenido con acciones simples”.

La información preventiva, además, sienta las bases para las decisiones informadas. La especialista destacó: “ Entender qué está ocurriendo en el propio cuerpo y qué implica cada indicación médica genera autonomía y seguridad. Conocer qué medicación se está tomando, cómo se administra, qué efectos adversos pueden aparecer, qué interacciones existen y a qué señales prestar atención permite transitar tratamientos de manera más consciente y responsable”.

Y señaló: “Lo mismo ocurre con las intervenciones quirúrgicas, los estudios diagnósticos y las alternativas de tratamiento: cuando una persona comprende el alcance de cada opción, puede evaluar con mayor tranquilidad, anticipar dudas y participar activamente de su cuidado. Decidir sin información, en cambio, aumenta el miedo, los riesgos y la posibilidad de errores evitables”.

La información imprescindible

Según destacó la experta, la salud es un campo donde los tecnicismos abundan, y si no se traducen en un lenguaje accesible la brecha entre lo que se comunica y lo que se comprende se agranda. Cuando un mensaje no se entiende, el objetivo no se cumple, la persona queda desorientada y tanto ella como el sistema de salud deben responder a situaciones que podrían haberse evitado.

“En definitiva, garantizar una cobertura verdaderamente universal implica también que la información llegue a tiempo, que se entienda sin dificultad y que acompañe a las personas en cada decisión sobre su salud. Cuando comunicar se vuelve parte del cuidado, el sistema se vuelve más accesible y las personas pueden ejercer sus derechos con mayor seguridad y autonomía”, finalizó Ailín Catalá.

Fuente: Agencia DIB