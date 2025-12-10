Tres ladrones asaltaron a una mujer cuando regresaba de hacer compras y la metieron en el baúl del auto

Tres delincuentes menores de edad sorprendieron a una mujer cuando salía de hacer las compras en la localidad bonaerense de Ciudad Evita y, en el atraco, la obligaron a ingresar por la fuerza en el baúl del auto, en el que transitaron varias cuadras.
El hecho se reconstruyó porque quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Según informó el portal Inforbano, la mujer acababa de salir de un comercio cuando los tres delincuentes la abordaron. Le robaron 30 mil pesos y, sin darle tiempo a reaccionar, la obligaron a meterse en el baúl.
La secuencia terminó a pocas cuadras del lugar del robo. Los delincuentes abandonaron a la mujer en la calle y siguieron la fuga con el vehículo. La víctima se bajó, salió corriendo y pidió ayuda a los gritos.
La Policía Bonaerense pidió las imágenes de las cámaras, tanto privadas como municipales, pero hasta el momento no lograron recuperar la camioneta robada ni dar con los responsables.