Olavarría se prepara para la Primera Jornada Nacional de Carnes Vacunas de Sistemas Pastoriles

Especialistas aseguran que la carne producida en sistemas pastoriles presenta características diferenciales, como mayores niveles de ácidos grasos omega 3, mayor contenido de ácido linoleico conjugado (CLA) y presencia de antioxidantes naturales como vitamina E y carotenoides.

El próximo el 23 de abril se realizará en Olavarría la Primera Jornada Nacional de Carnes Vacunas de Sistemas Pastoriles . El encuentro reunirá a equipos técnicos del INTA, la Secretaría de Agricultura, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) y actores privados. Tiene como eje central analizar el funcionamiento de la cadena, identificar oportunidades y abordar los principales cuellos de botella comerciales.

“La iniciativa no es aislada. Forma parte de un espacio de intercambios propuesto por el INTA, donde participan distintos actores de la cadena de carnes vacunas de sistemas pastoriles y profesionales privados y de instituciones públicas. Allí se dan debates sobre aspectos productivos y comerciales y la finalidad es potenciar los sistemas de producción y la inserción de sus productos en el mercado”, señaló Marcelo Champredonde, del INTA Bordenave.

En los últimos años, distintos estudios y experiencias territoriales comenzaron a poner en evidencia su potencial. Según explicó Sebastián Lagrange, especialista en producción animal en el sudoeste bonaerense, "la carne producida en sistemas pastoriles presenta características diferenciales, como mayores niveles de ácidos grasos omega 3, mayor contenido de ácido linoleico conjugado (CLA) y presencia de antioxidantes naturales como vitamina E y carotenoides ".

carnes apstoriles

Para el manejo del sistema se destaca el uso de leguminosas forrajeras, que permiten aumentar la ganancia de peso, mejorar la calidad de la carne y reducir la necesidad de fertilizantes. Sin embargo, estas ventajas aún no logran traducirse en un reconocimiento pleno en el mercado, donde predominan criterios como el color más claro de las carnes y la grasa blanca. Por eso, uno de los ejes de la jornada será justamente identificar las oportunidades para comunicar y valorizar estos atributos frente al consumidor.

“Se trata de construir una propuesta de organización que se adapte al contexto nacional y regional, y que acerque a productores y consumidores”, expresó Champredonde, quien adelantó que la jornada funcionará como punto de encuentro para discutir problemáticas concretas, desde la logística hasta la diferenciación del producto, y generar acuerdos que permitan escalar la iniciativa.

En ese escenario, la jornada buscará avanzar en enfoques integrados que permitan mejorar la productividad. El encuentro también se inscribe en un debate más amplio sobre las preferencias de los consumidores, los sistemas de trazabilidad o gestión de la carne que existen en la actualidad y el panorama mundial.

Con la demanda global de alimentos en crecimiento y consumidores cada vez más atentos a la calidad y el origen de lo que consumen, el desarrollo de este tipo de iniciativas aparece como una oportunidad concreta.

La jornada será, en ese sentido, mucho más que un encuentro técnico: un paso clave para ordenar la cadena y proyectar el futuro de la carne a pasto en la Argentina.

Fuente: Agencia DIB