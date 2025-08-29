Javier Rodríguez: "Celebramos las inversiones que generan empleo y permiten el agregado de valor local"

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , llevó adelante este miércoles una agenda de trabajo en los municipios de 25 de Mayo y Tapalqué , con el objetivo de apoyar a los trabajadores y empresarios de la industria cárnica y apícola, que “están apostando muy fuerte por la producción, por el trabajo” .

En 25 de Mayo, el ministro recorrió Frigomayo25 , la segunda empresa más grande del distrito, que genera empleo para unas 150 familias. Allí participó de la inauguración de una nueva sala de desposte, equipada con mesas de charqueo, instrumentos para envasado al vacío y un túnel de termocontracción, que permitirá mejorar los procesos de faena y aumentar la capacidad productiva. Actualmente, el establecimiento tiene una capacidad para faenar 120 cabezas de ganado por día.

“Para nosotros es un avance muy importante. Estas reformas le van a permitir a este frigorífico que hasta ahora entregaba como producto las medias reses, cortarlas, trozarlas y venderlas en cajas. Es decir, una incorporación de un proceso productivo muy importante que va a permitir la salida directa de un producto envasado , mejorando el agregado de valor, generando 30 nuevos puestos de trabajo directos y también más empleo indirecto vinculado a la logística”, subrayó Javier Rodríguez.

“La semana pasada entregamos la habilitación, pero desde la provincia de Buenos Aires los venimos acompañando desde un primer momento con asesoramiento técnico en materia edilicia y sanitaria . Eso permitió brindarles la habilitación fundamental para comercializar en toda la provincia, un mercado de 17 millones de bonaerenses que queda a disposición a través del cumplimiento de estas normativas y del acompañamiento permanente”, explicó.

Distrito clave

Javier Rodríguez también destacó la importancia del rol productivo de 25 de Mayo: “Es un distrito clave en materia ganadera. Es fundamental que tenga un frigorífico para posibilitar la faena, para adicionar industrialización y agregado de valor. Y ahora se suma este segundo proceso vinculado al desposte, al cuarteo, a la venta fraccionada, lo que amplía la cadena productiva local”.

Asimismo, valoró la apuesta empresarial en un contexto adverso: “Destaco el compromiso de avanzar en esta inversión en momentos donde sabemos que la inversión cayó producto de la política macroeconómica del Gobierno de (Javier) Milei. Están apostando muy fuerte por la producción, por el trabajo, y en particular en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, generando más oportunidades de empleo y por lo tanto mejores condiciones para el arraigo”.

Caminos rurales y miel

Más tarde, Javier Rodríguez se trasladó a Tapalqué, donde fue recibido por el intendente Gustavo Cocconi. Juntos recorrieron las obras de reparación en el camino rural que conecta Tapalqué con Velloso, afectado por las inundaciones. Según se informó en un comunicado, “en el marco del plan provincial de inversión para municipios afectados, el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) aportó fondos a la comuna que serán utilizados para la compra de una motoniveladora destinada a la reparación y mantenimiento de los caminos”.

Posteriormente, el ministro visitó la Cooperativa de Trabajo Apícola TPQ Limitada, que se convirtió en la número 131 del programa provincial de Cooperativas Agropecuarias. Integrada por ocho asociados, la entidad administra unas 3 mil colmenas y logró su primera cosecha en la temporada 2024-2025. Durante la recorrida, Javier Rodríguez también visitó la sala de extracción de miel, donde dialogó con los cooperativistas sobre los procesos de producción y comercialización. (DIB)