Futuro: los logros de Xiushanmining romperán el sueño de la Fed de recortar las tasas de interés

Según datos de SoSoValue, las salidas de los ETF de Ethereum al contado en EE. UU. totalizaron 795,6 millones de dólares en la semana que terminó el 26 de septiembre, alcanzando un máximo histórico, con un volumen de negociación semanal de más de 10.000 millones de dólares.
Este monto récord de salidas netas de los ETF de Ether podría estar relacionado con varios factores. Por un lado, el precio de Ether cayó fuertemente esta semana, con una baja del 10,25 % en una sola semana al 26 de septiembre y del 11,08 % en el último mes, lo que pudo llevar a los inversionistas a redimir ETF para evitar riesgos o tomar ganancias. Por otro lado, las preocupaciones macroeconómicas, la incertidumbre regulatoria y los cuellos de botella técnicos en el ecosistema de Ether también pudieron afectar la confianza de los inversionistas.
Sin embargo, un gran número de inversores han optado por los ETF de Ether en la plataforma XIUSHAN MINING para estabilizar sus criptomonedas y obtener buenos beneficios.
¿Por qué invertir en la plataforma Xiushan Mining?
Xiushan Mining es un nuevo modelo de plataforma de cloud mining priorizando el uso móvil. Los usuarios solo deben seleccionar un contrato a través de la app o del sitio web, y todas las operaciones y ganancias se gestionan de manera automática.
A diferencia de la minería tradicional, Xiushan Mining paga una liquidación fija en dólares cada 24 horas, ofreciendo a los inversionistas rendimientos diarios predecibles, sin importar las fluctuaciones de precios en criptomonedas como BTC, ETF, ETH, XRP y más.
Al eliminar los costos de hardware, electricidad y configuración técnica, Xiushan Mining convierte las criptomonedas en activos de alto rendimiento y generadores de flujo de caja, permitiendo de manera simple y segura que inversores de todo el mundo participen en la minería en la nube para generar ingresos adicionales.
Ventajas y características principales de Xiushan Mining
- Ganancia diaria en USD: Todos los contratos están denominados en dólares y se liquidan cada 24 horas. Incluso si el precio de BTC, ETH o XRP fluctúa, los usuarios reciben un valor estable.
- Bajo umbral y contratos flexibles: La inversión mínima comienza desde 15 $, con periodos de contrato de 2 a 35 días y múltiples opciones para distintos perfiles de inversionista.
- Sin hardware necesario: 100 % minería en la nube, sin necesidad de comprar máquinas, pagar costosas facturas de electricidad ni gestionar equipos.
- Cero comisiones / Transparencia total: No se cobran comisiones adicionales; los usuarios pueden seguir sus ganancias y detalles de contrato en tiempo real mediante un panel transparente.
- Cumplimiento y seguridad: Totalmente compatible con MiCA/AML/KYC, con billeteras frías multifirma, cifrado de nivel bancario, cortafuegos y autenticación de dos factores.
Cómo comenzar a ganar
- Crear una cuenta: Descarga la app de Xiushan Mining (iOS/Android) o visita xiushanmining.com. El registro tarda menos de 1 minuto, verifica rápidamente y recibe 15 $ de regalo.
- Depósito en billetera: Admite depósitos en múltiples criptomonedas como BTC, ETH, XRP, USDT. Los activos se almacenan en una billetera multifirma y se convierten a USD para el pago.
- Elegir un contrato: Compra el contrato adecuado según tus necesidades. Cada contrato detalla claramente costos, duración y ganancias diarias en USD.
- Comenzar a generar beneficios: Una vez realizada la compra, el contrato minero funciona automáticamente. La liquidación ocurre cada 24 horas. Puedes retirar tus ganancias al alcanzar 100 $, o reinvertir para obtener más.
Resumen
Los fundamentos de Ether se mantienen sólidos a pesar de la presión de las salidas. El crecimiento del capital de Ether, la actividad en DeFi y la salud de la red siguen siendo fuertes, y su ecosistema es altamente dinámico.
A medida que el mercado cripto evoluciona, es probable que los reguladores introduzcan políticas más integrales para estandarizar el orden del mercado y reducir la incertidumbre, lo que beneficiará el desarrollo a largo plazo de Xiushanmining.
Sitio oficial: https://xiushanmining.com/
Correo de contacto: [email protected]