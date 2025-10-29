Oficializan el cronograma de pago para los estatales bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de octubre para los trabajadores estatales bonaerenses, que llegará con el segundo de los incrementos de 2,5% acordado en la última reunión paritaria.
Tal como sucede todos los meses, el Ejecutivo provincial comunicó a través de la Tesorería General que los estatales bonaerenses percibirán sus sueldos entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre, según la dependencia del Estado en la que se desempeñen.
En detalle, los primeros en percibir el sueldo el viernes serán los estatales bonaerenses que se desempeñen en la Dirección de Vialidad, del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y del Instituto de la Vivienda.
En tanto, el último día de pago para los trabajadores será el lunes 10 de noviembre, cuando perciban sus haberes aquellos que se desempeñan en la Dirección General de Cultura y Educación y en la Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP). Sin embargo, De no mediar inconveniente estos agentes tendrán los fondos depositados el sábado 8.