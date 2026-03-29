Néstor Ortigoza no puede salir del país por incumplir con la manutención de sus hijos

El exvolante de San Lorenzo , Néstor Ortigoza , fue inscripto como deudor alimentario moroso y tiene prohibida la salida del país por incumplimientos en el pago de la manutención de sus hijos, en paralelo a una causa por violencia de género que sigue sin definición.

La Cámara Civil y Comercial de Morón y el Juzgado de Familia de Lomas de Zamora dispusieron su inclusión en el registro correspondiente tras constatar reiteradas faltas en sus obligaciones parentales, informó Noticias Argentinas.

Los camaristas advirtieron que se alcanzó un “punto de incumplimiento reiterado” , por lo que ordenaron bloquear su salida del país hasta que cumpla de forma íntegra con las cuotas fijadas y regularice la deuda vinculada a una de sus hijas.

A su vez, el juzgado de Lomas analizó la denuncia de Lucila Cassiau -expareja de Ortigoza- por la falta de pago respecto del hijo en común y calificó su accionar como “conducta irregular”, al remarcar que estas obligaciones constituyen una responsabilidad legal ineludible.

Violencia de género

En paralelo, la causa por violencia de género iniciada en 2024 permanece sin avances luego de que la fiscal se declarara incompetente por jurisdicción, pese a la existencia de registros audiovisuales donde se observa al exfutbolista en episodios de agresión verbal y física contra su expareja.

Ortigoza también había sido sancionado por San Lorenzo, club donde también fue dirigente. El Tribunal de Ética y Disciplina resolvió suspenderlo como socio por un año, decisión unánime que le impide asistir a partidos, participar en la vida política y ejercer el voto, al considerar que incurrió en una falta grave que afecta a la institución.

Fuente: Agencia DIB