miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 17:23

Llega la primera Feria Internacional Portuaria a Mar del Plata: cuándo se realiza y cómo participar

Con más de 80 empresas expositoras, la FIP Mar del Plata 2026 se posiciona como el epicentro de negocios y actualización marítima del año en Argentina.

Por Agencia DIB
Una imagen aérea del Puerto Quequén. (Ecos Diarios)

Una imagen aérea del Puerto Quequén. (Ecos Diarios)

Imagen del puerto de Buenos Aires, en Dock Sud.&nbsp;

Imagen del puerto de Buenos Aires, en Dock Sud. 

El puerto de Bahía Blanca rozó su mejor marca histórica en exportaciones.

El puerto de Bahía Blanca rozó su mejor marca histórica en exportaciones.

Vista del Puerto de San Nicolás. (Diario El Norte)

Vista del Puerto de San Nicolás. (Diario El Norte)

La primera Feria Internacional Portuaria (FIP) se prepara para desembarcar en Mar del Plata a mediados del mes de septiembre. Impulsada por la Fundación Desarrollo Portuario Argentino, la FIP 2026 nace como la primera plataforma estratégica diseñada para conectar la infraestructura portuaria con las cadenas de valor que sostienen las exportaciones de la región: logística, desarrollo energético, industria naval, pesca, innovación tecnológica y recursos humanos.

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El encuentro, que se realizará del 17 al 19 de septiembre, contará con un fuerte respaldo institucional e internacional. A diferencia de los congresos tradicionales, desde la organización de la FIP 2026 destacaron que el evento “lleva el mercado al puerto y transforma el territorio en contenido”.

Entre las actividades de perfil académico más destacadas, la feria presentará el debate global promovido por la “Blue Ports Initiative” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En este marco, delegados y referentes del organismo internacional presentarán el diagnóstico técnico nacional y la hoja de ruta estratégica para la implementación del enfoque de sostenibilidad en los puertos del país. Asimismo, la Secretaría de Pesca de la Nación acompaña el evento como contraparte clave para la vinculación de la política pública con los mercados globales.

feria portuaria

Actividades y propuestas

Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a las conferencias comerciales, espacios de networking de alto nivel – como la exclusiva “Mesa del Atlántico” para CEOs y tomadores de decisiones – y a una agenda cultural abierta.

La tercera jornada constará de circuitos técnicos guiados directamente en el territorio portuario, recorriendo astilleros activos, muelles pesqueros y terminales logísticas.

La agenda de trabajo abordará los desafíos más urgentes y actuales de la industria, destacando el rol logístico de los puertos frente a la explotación de recursos en el Atlántico Sur y la conectividad necesaria para multiplicar la producción de hidrocarburos, agro y minerales.

Del mismo modo, habrá paneles dedicados a la industria naval que enfocarán la discusión en la modernización de flotas, automatización operativa y la aplicación de Inteligencia Artificial en la trazabilidad de cargas.

Fuente: Agencia DIB

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