martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 10:21

La Provincia busca unificar la carga horaria de los docentes en una misma escuela

La DGCyE puso en marcha un mecanismo que apunta a reducir la fragmentación laboral de quienes suelen repartir su jornada entre dos o más escuelas.

Por Agencia DIB
Una docente al frente del aula.&nbsp;

Una docente al frente del aula. 

Más noticias
El accidente en La Matanza. 

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero y escaparon entre las llamas
Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de Fórmula 1. 

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

A través de mejorar la organización institucional, fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer mejores condiciones de trabajo para los docentes, sin afectar derechos adquiridos, el Gobierno de Axel Kicillof avanzará con esta estrategia en todos los distritos bonaerenses.

A partir de experiencias realizadas en dos regiones durante el ciclo lectivo 2025, este año el procedimiento -que se enmarca en una nueva escala de intervención, ampliando el alcance de la propuesta y consolidando un modelo de gestión más integral- permite que los educadores del Nivel Primario (Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera) y del Nivel Secundario (Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Especializadas en Arte) puedan unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genera una vacante por jubilación, renuncia u otras causas.

La implementación de esta etapa alcanza a distritos tales como Almirante Brown - Avellaneda - Bahía Blanca - Carmen de Areco - Chascomús - Colón - Coronel Suárez - Ensenada - General Rodríguez - José C. Paz - Junín - La Matanza - Lobos - Malvinas Argentinas - Mar Chiquita - Merlo - Moreno - Necochea - Olavarría - Partido de la Costa - Pehuajó - Pergamino - Pilar - Quilmes - Rojas - Salto - San Antonio de Areco - San Fernando - San Miguel - San Pedro - Trenque Lauquen - Tres Arroyos - Tres de Febrero.

Cómo funciona el sistema para los docentes

Mediante una plataforma digital que opera en tiempo real, cada institución comunica de manera inmediata las vacantes que se generan, lo que permite que el personal titular y provisional de la propia escuela pueda cubrirlas, siempre que cuente con la misma carga horaria en otro establecimiento del distrito y con el título habilitante correspondiente, favoreciendo así la unificación de la carga horaria docente.

Este sistema asegura transparencia y agilidad, con validaciones que se realizan en un circuito digital que involucra a equipos directivos, inspectoras e inspectores, secretarias y secretarios de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados.

Según se informó desde la cartera educativa, esta política no sólo ordena la tarea docente, sino que es fundamental para fortalecer la continuidad pedagógica y el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero y escaparon entre las llamas

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

La Provincia actualiza los precios y subsidios de la luz: de cuánto es el ajuste

Paritarias: Judiciales confirmaron el rechazo a la propuesta y "mandataron" paro junto a los gremios estatales

FATE: sin acuerdo entre la empresa y el gremio, el Gobierno convocó a un nuevo encuentro

La Plata: policías condenados por crimen que intentaron hacer pasar por accidente

Bahía Blanca: el municipio compactó más de 200 autos y 2 mil motos abandonados

Ensenada: la Justicia dispuso la libertad de los padres de la beba fallecida

Miramar: vecinos vuelven a reclamar el regreso del tren que los une con Mar del Plata

Luján: cinco colectivos de la empresa 11 de Junio fueron destruidos por el fuego

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona trabajando en la red de luz.

La Provincia actualiza los precios y subsidios de la luz: de cuánto es el ajuste

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El accidente en La Matanza. 

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero y escaparon entre las llamas