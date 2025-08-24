domingo 24 de agosto de 2025
24 de agosto de 2025 - 11:11

El invierno que volvió de golpe: nieve inesperada en Bariloche y Las Leñas

Tras semanas de sequía, nevadas sorprendieron en la Patagonia y en Mendoza. Bariloche y Las Leñas confirmaron que la temporada de esquí se extenderá en septiembre.

El cerro Catedral amaneció el viernes con 7 centímetros de nieve fresca

El cerro Catedral amaneció el viernes con 7 centímetros de nieve fresca

Hasta hace tres días Bariloche parecía encaminada a atravesar un agosto sin nieve, con pronósticos que anticipaban el invierno más seco de la última década. Mientras en Buenos Aires precipitaron 70 milímetros en una sola jornada —el mismo caudal de agua que suele caer durante todo el mes de agosto—, en el norte de la Patagonia se verificaba un escenario inverso: junio y julio habían sido los más áridos de los últimos años, con lluvias inferiores a la mitad de lo esperado.

Leé Además
El Centro Cívico de Bariloche colmado, en el cierre de la Fiesta de la Nieve 2025.

Bariloche tuvo su 54ª Fiesta Nacional de la Nieve
Marlene Spesso junto a su hijo, Ian Moche, de 12 años, referente desde La Plata en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Coimas en discapacidad: "Hay mucho por investigar", afirmó la madre de Ian Moche

El panorama cambió abruptamente. Una nevada imprevista sorprendió el viernes a turistas y residentes en Las Leñas, lo que prolongó el cierre de la temporada en el centro de esquí ubicado en el departamento de Malargüe. El complejo amaneció con unos 40 centímetros de nieve fresca en la base, suficiente para mantener habilitados los sectores Eros 1, Eros 2 y el Sector 1.

Voceros del centro celebraron la novedad: “Estamos felices porque tenemos unos 40 cm de nieve fresca en la base. Esto hace que la parte habilitada de la montaña (Eros 1, Eros 2 y el Sector 1) pueda seguir disfrutándose a pleno”. Al mismo tiempo aclararon que la nevada no alcanzó para reabrir los Sectores 2 y 3. El acceso al valle fue despejado por personal de Vialidad, aunque el uso de cadenas en los vehículos continuó siendo obligatorio ante la posible presencia de nieve o hielo en la ruta.

El pronóstico en la zona indicó temperaturas extremas: este sábado oscilaron entre los -13 °C y los -5 °C, con sensación térmica de hasta -18 °C en las cotas más altas.

La nieve también llegó a Bariloche. El cerro Catedral amaneció con 7 centímetros nuevos y temperaturas de hasta -15 °C en la cumbre, acompañadas de fuertes vientos. La empresa Catedral Alta Patagonia confirmó que la temporada se extenderá más allá de septiembre, gracias a las nevadas recientes y a las perspectivas de nuevas precipitaciones. “Se descarta cualquier cierre anticipado: la montaña tiene buenas condiciones de nieve para sostener la actividad”, afirmaron.

La extensión de la temporada entusiasma tanto a turistas como a residentes y genera un impacto directo en la economía regional, con beneficios para la hotelería, la gastronomía y el comercio de Bariloche.

Temas
Seguí leyendo

Bariloche tuvo su 54ª Fiesta Nacional de la Nieve

Coimas en discapacidad: "Hay mucho por investigar", afirmó la madre de Ian Moche

Los inodoros de los aviones y un hallazgo inquietante en la lucha contra las superbacterias

Melina Romero y la sombra persistente de la "mala víctima"

Los controladores aéreos mantienen las medidas de fuerza: "Hace un año que no tenemos aumento"

Dolor en la UNLP: murió un docente durante una asamblea gremial en medio del conflicto universitario

Otro accidente fatal dejó tres muertos en la Ruta 5, un corredor con muchas protestas por su pésimo estado

Murió Antonio Toledo: el marplatense que fue pionero del supermercadismo argentino

Las lluvias complican a miles de hectáreas de campos bonaerenses

En homenaje al "Cholo" Ciano, se celebrará el "día del periodista marplatense"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Melina Romero tenía 17 años cuando fue asesinada en 2014

Melina Romero y la sombra persistente de la "mala víctima"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El rechazo al veto de Milei a la Ley de Discapacidad﻿ en Diputados fue celebrado en la Plaza del Congreso

El Senado se prepara para desafiar a Milei con la emergencia en discapacidad