15 de julio de 2026 - 21:01

Argentina finalista: las fotos de los festejos del triunfo ante Inglaterra en el interior bonaerense

Miles de bonaerenses coparon plazas y calles de distintas ciudades para celebrar el pase de la Selección a la final del Mundial 2026, tras un épico triunfo ante Inglaterra por 2-1.

Cientos de personas llegaron al monumento Gesta de Malvinas, en Quequén para celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra.&nbsp; Foto 1/11

Cientos de personas llegaron al monumento Gesta de Malvinas, en Quequén para celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra. 

 Por Ecos Diarios de Necochea.
Las calles de Azul copadas por familias celebrando el triunfo albiceleste ante Inglaterra.&nbsp; Foto 2/11

Las calles de Azul copadas por familias celebrando el triunfo albiceleste ante Inglaterra. 

 Por Diario El Tiempo de Azul
Una multitud celebró en la Plaza San Martín de Azul el pase a la final de la Selección nacional.&nbsp; Foto 3/11

Una multitud celebró en la Plaza San Martín de Azul el pase a la final de la Selección nacional. 

 Por El Tiempo
Bolívar se pintó de celeste y blanco para festejar el pase de la Selección nacional a la final del Mundial 2026.&nbsp; Foto 4/11

Bolívar se pintó de celeste y blanco para festejar el pase de la Selección nacional a la final del Mundial 2026. 

 Por La Mañana de Bolívar.
Los festejos en la capital bonaerense se extendieron desde el cruce de las calles 7 y 50 hasta la Plaza Moreno, con la Catedral y la Municipalidad de fondo.&nbsp; Foto 5/11

Los festejos en la capital bonaerense se extendieron desde el cruce de las calles 7 y 50 hasta la Plaza Moreno, con la Catedral y la Municipalidad de fondo. 

 Por Municipalidad de La Plata
Chivilcoy salió a celebrar la victoria argentina ante Inglaterra por 2-1.&nbsp; Foto 6/11

Chivilcoy salió a celebrar la victoria argentina ante Inglaterra por 2-1. 

 Por
El cielo de General Villegas, a tono con la victoria de la Selección nacional.&nbsp; Foto 7/11

El cielo de General Villegas, a tono con la victoria de la Selección nacional. 

 Por Actualidad
Banderazo en Junín para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.&nbsp; Foto 8/11

Banderazo en Junín para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. 

 Por La Verdad
Festejos en el centro de Junín tras el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra.&nbsp; Foto 9/11

Festejos en el centro de Junín tras el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra. 

 Por La Verdad
Las calles de Rojas se llenaron de hinchas tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra.&nbsp; Foto 10/11

Las calles de Rojas se llenaron de hinchas tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra. 

 Por Hoy Rojas
Una multitud salió a gritar el triunfo argentino y el pasaporte a la final en Trenque Lauquen.&nbsp; Foto 11/11

Una multitud salió a gritar el triunfo argentino y el pasaporte a la final en Trenque Lauquen. 

 Por La Opinión
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