Argentina finalista: las fotos de los festejos del triunfo ante Inglaterra en el interior bonaerense

Miles de personas salieron a festejar el triunfo de la Selecci\u00f3n argentina de f\u00fatbol ante Inglaterra, un partido con un hondo sentido patri\u00f3tico para hinchas y jugadores de todos los tiempos. Las ciudades del interior bonaerense se poblaron de banderas celestes y blancas, algunas con las imagen de las Islas Malvinas, y las caravanas y los c\u00e1nticos se volvieron a escuchar, con m\u00e1s ilusi\u00f3n que en los festejos previos, ya que esta victoria transporta al equipo comandado por Lionel Messi a disputar su segunda final mundialista.