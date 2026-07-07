Amor por la celeste y blanca: festejos en toda la provincia tras el triunfo de Argentina ante Egipto

Miles de bonaerenses salieron este martes a festejar el triunfo de la Selecci\u00f3n Argentina contra Egipto, tras un ag\u00f3nico partido que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el final. Tras una remontada hist\u00f3rica, La Scalonetta dio un paso m\u00e1s en la Copa del Mundo, dando c\u00e1tedra de tes\u00f3n y hambre de triunfo. Con goles de Cristian \\"Cuti\\" Romero, Lionel Messi y Enzo Fern\u00e1ndez, el partido se dio vuelta en el \u00faltimo tramo del segundo tiempo. La postal fue la misma en cada plaza y avenida de la provincia: las banderas celestes y blancas flamearon en caravanas desde coches, micros, taxis, bicicletas y motos. Los que salieron a pie, con camisetas, maquillaje, gorros y atuendos preparados para la ocasi\u00f3n, sumaron ruido a los bocinazos con cornetas, cantos y arengas. El sentimiento y las emociones compartidas, tambi\u00e9n fueron las mismas en todos los festejos, sin importar ciudad o distrito: alegr\u00eda, alivio y, sobre todo, esperanza, para que de ac\u00e1 al 19 de julio, pase lo que tantos corazones desean. Fuente: Agencia DIB