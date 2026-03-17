Renunció el director de la ANSES y el gobierno ya anunció a su sucesor

El director ejecutivo de Anses , Fernando Bearzi, presentó hoy su renuncia al cargo y será reemplazado por Francisco Arancibia, en el marco de u n recambio que el ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Petovello, presentó como el inicio de una nueva etapa en el organismo.

“ Bearzi se fue de común acuerdo con Petovello ”, explicó a DIB un vocero de Capital Humano, cartera que emitió un comunicado en el que señala que “las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”.

Este es el tercer cambio de funcionario en la cima de la Anses en lo que va de la gestión de Milei , un organismo que lanzó hace unos días un plan de retiros voluntarios que tiene por objetivo reducir su dotación de personal. Esa novedad fue publicada en el Boletín Oficial con la firma de Bearzi, pero quien está detrás el Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación.

Hoy, el gobierno anunció que dará de baja 900.000 planes Volver al Trabajo , cuyos beneficiarios recibían $78.000 al mes, que serán reemplazados por Vouchers para orientación en capacitación laboral.

El cordobés Bearzi, quien era subdirector Ejecutivo de Operaciones del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, era un huombre que respondía al ministro de Economía, Luis Caputo, y había llegado a la dirección del organismo en reemplazo de Mariano de los Heros, quien había sido echado por Milei tras una polémica por la edad jubilatoria. Antes de ellos había dejado el cargo Osvaldo Giordano también a pedido del presidente porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra del proyecto de Ley Bases.

¿Quién es Arancibia, el nuevo jefe?

Arancibia, el nuevo titular, trabaja desde hace dos años en la estructura de Anses y es presentado por el gobierno como un experto con pasado brillante en el mundo de las empresas privadas.

De 52 años y con un perfil técnico, Arancibia llegó al organismo en 2024 como parte de la reestructuración impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza. Tenía a su cargo la supervisión de las prestaciones. En ese marco fue el encargado de la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria por decreto y la transición hacia un sistema de actualización por inflación (IPC).

Una de las características de su gestión es la relación de extrema tensión que siempre mantuvo con los sindicatos internos (APOPS, SECASFPI y ATE). Arancibia lideró procesos de desvinculación de personal que el gobierno consideraba militante, lo que le valió ser el blanco principal de las protestas sindicales.

Fuente: Agencia DIB.