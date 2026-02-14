Reforma Laboral: la CGT ahora evalúa la posibilidad de un paro general

La CGT marcha contra la reforma.

Mientras el oficialismo intenta acelerar la votación del proyecto de reforma laboral en la cámara de Diputados, con el objetivo de transformarlo en ley lo antes posible, en la Confederación General del Trabajo comenzó a analizarse en forma la posibilidad de declarar un paro general, lo que marcaría un endurecimiento de su postura de oposición a la iniciativa.

La reforma fue aprobada en Senadores por una amplia mayoría el miércoles y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que en la Cámara Baja se avanzará sin cambios para que el proyecto no vuelva a la cámara de origen y se retrase su aprobación. Aunque nadie puso una fecha, el oficialismo, podría intentar llevar el articulado el jueves al recinto de la cámara Baja y hacerlo ley ese día.

Pero en paralelo, la CGT amenaza ahora con un paro general para el jueves, una medida que parecía fuera de agenda pero que está mañana le exigió el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, luego de comandar una reunión del secretariado general de su gremio que voto un paro propio, lo mismo que vienen otros gremios duros, que ya realizaron medidas de fuerza la semana pasada, cuando se votó en Senadores.

Los motivos del endurecimiento En la CGT aseguran que el motivo principal que llevó a la posibilidad de endurecer su postura fue la inclusión, a último momento, de modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad en el proyecto de ley votado en la cámara Alta, por la cual los trabajadores que se enfermen recibirá un descuento en sus sueldos del 25% mientas no concurran a trabajar.

Ese punto generó, incluso, roces al interior del oficialismo, entre representantes del Ejecutivo y los legisladores, que se reprocharon mutuamente el haberlo incluido, aunque sin hacerlo público. Aún no estará claro si la CGT realizará una reunión de urgencia para definir si avanzan o no con la medida de fuerza, pero desde la conducción de la central obrera se aclaró que los máximos dirigentes están en contacto permanente y no hay dificultades operativas para lanzar un paro, si es que esa es la decisión. Fuente: Agencia DIB.

