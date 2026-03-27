Ranchos: separan de su cargo a un funcionario tras una denuncia por acoso

Sede de la municipalidad de General Paz, en Ranchos.

Una trabajadora municipal de Ranchos (Municipalidad de General Paz) denunció por acoso sexual y violencia a un funcionario, situación ante la cual intervino el área de género de la comuna, brindando acompañamiento y asistencia a la víctima.

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En tanto, según publicó el portal El Cronista, al conocerse la noticia se produjo un episodio de violencia física contra el funcionario denunciado dentro del edificio municipal, hecho que tomó estado público y que actualmente se encuentra bajo investigación de la Justicia.

El intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, resolvió apartar de su cargo al funcionario involucrado y expresó un enérgico repudio a los hechos de violencia. Desde el Ejecutivo local, señalaron que "la decisión se tomó con el objetivo de garantizar el respeto, la convivencia y la responsabilidad que implica el ejercicio de la función pública, remarcando que no se tolerarán conductas que vulneren estos principios dentro del ámbito municipal".

La investigación judicial avanza tanto en relación con la denuncia por acoso como sobre la agresión física ocurrida en el edificio comunal, en un caso que generó una fuerte repercusión en la comunidad del distrito de General Paz.

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