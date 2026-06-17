Senado: Valenzuela asumió en una comisión clave en un trámite parlamentario que generó roces

E l senador Diego Valenzuela asumió hoy la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional, en un trámite parlamentario que generó debate parlamentario y que se dio en medio de las parálisis de la cámara Alta, que este año aún no realizó ninguna sesión.

Había jurado como senador el 10 de diciembre pero hasta ahora no había llegado a ocupar su banca formalmente : primero pidió una licencia para asumir en un cargo en el Ejecutivo que finalmente no le dieron, tras lo cual solicitó reasumir su banca, lo que le fue en principio concedido. El problema fue que nunca hubo una sesión para completar ese trámite.

Se trata de una postal inusual en la cámara Alta , que se da en el marco de la parálisis, que lleva tres meses y medio, generada por la interna en el oficialismo entre cristinistas, massistas y kicillofistas, a la que la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, reacción como una cancelación de la agenda.

Fuentes de La Libertad Avance argumentaron, ante una consulta de DIB, que Valenzuela -que está de licencia como intendente de Tres de Febrero- pidió a su vez una licencia en su rol de senador en los términos el artículo 5 de reglamento interno , pero que esa licencia venció sin pedido de ser renovada, por lo que quedó activo en su banca en forma automática.

En el medio, el senador había pedido por nota a Magario reasumir su banca. Lo hizo cuando se cayó la posibilidad de asumir en una Agencia de Seguridad Migratoria, que la ministra de Seguridad Alejandro Monteoliva, nunca puso en marcha. La vicepresidenta aceptó y le comunicó la novedad a la senadora Marisa Pirillo, su reemplazante. Pero el trámite no se hizo efecto, como se dijo, porque hacía falta que se realice una sesión que nunca se realizó.

La asunción de Valenzuela en la comisión fue avalada por legisladores Mario Ishii, María Emilia Subiza, Ana Balaudo, Pablo Petrecca, Carlos Kikuchi, Diego Videla, Pedro Borgini, Germán Lago y Alex Campbell. La mayoría son parte de la oposición, pero Ishii es oficialista.

Sin embargo, la senadora María Inés Laurini, de Fuerza Patria, no avaló con su firma el trámite y planteó objeciones reglamentarias: citó el artículo 6 del reglamento, que indica que las licencias “caducan con la presencia del interesado en el recinto”. Cerna de la senadora hablaron de cierto fastidio que se le habilitó la presidencia de una comisión clave para el contacto con los intendentes a La Libertad Avanza, que no tiene casi jefes comunales propios en PBA y se excluyó al peronismo, que tiene 84.

Valenzuela, en un contacto con la prensa tras la reunión de la comisión, se quejó de la parálisis del senado. Precisó por caso que los senadore que asumieron el 10 de diciembre como él no pueden trabajar en los proyectos que impulsan, porque debido a la ausencia de sesiones de sesiones no tienen estado parlamentario. Es una situación similar a la que ayer deslizó la senadora Malena Galmarini para el caso la comisión que preside ella, Reforma Política.

En ese contacto, Valenzuela adelantó que existen contactos en la oposición para tratar de forzar una sesión especial en el Senado.

Fuente: Agencia DIB