Noelia Castillo Ramos: cuando vivir también es elegir cómo irse

La muerte de Noelia Castillo Ramos en España vuelve a poner en palabras, y tal vez en silencios, una discusión que atraviesa lo más íntimo de la condición humana: el derecho a decidir cómo vivir… y también cómo morir.

Hoy, la noticia se confirmó y recorrió rápidamente medios y redes: Noelia no era un caso abstracto ni una idea en debate. Era una mujer joven, cuya historia se conoció públicamente en los últimos días, tras concretarse su solicitud de eutanasia en el marco de la ley vigente. Su decisión no fue repentina: había iniciado este proceso en 2024, atravesando las instancias médicas, éticas y legales que exige el sistema español. Evaluaciones, ratificaciones, tiempos de espera. Es decir, no fue un impulso, sino una determinación sostenida, pensada y acompañada.

En 2022, Noelia fue víctima de una violación grupal que marcó un quiebre irreversible en su vida. Tiempo después, en medio de ese dolor, intentó suicidarse arrojándose desde el quinto piso de un edificio, lo que le provocó una paraplejía permanente. A partir de entonces, su vida quedó atravesada por el dolor físico crónico, las secuelas neurológicas y una dependencia creciente para realizar incluso las tareas más básicas. Lo que siguió no fue un episodio aislado, sino un proceso largo: de tratamientos, de intentos, de adaptaciones que nunca lograron devolverle una vida que ella pudiera reconocer como propia.

Hay historias que incomodan no por lo que dicen, sino por lo que nos obligan a preguntarnos. ¿Hasta dónde llega la autonomía sobre nuestro propio cuerpo? ¿Qué significa realmente “dignidad” cuando el dolor deja de ser una circunstancia y se convierte en el centro de la existencia? En estos casos, las respuestas nunca son abstractas: tienen nombre, rostro, familia, y un entramado de decisiones médicas, legales y afectivas que rara vez son simples.

Deterioro de su salud

En el caso de Noelia Castillo Ramos, su decisión estuvo atravesada por un deterioro profundo de su salud y por un sufrimiento que, según se conoció, ya no encontraba alivio en los tratamientos disponibles. Su cuadro implicaba limitaciones severas en su vida cotidiana, dependencia para actividades básicas y un dolor persistente que no solo era físico, sino también emocional. No se trataba de un instante, sino de un proceso: de ver cómo la propia vida se iba reduciendo, cómo lo que antes era cotidiano se volvía imposible, y cómo la idea de futuro dejaba de ser una promesa para convertirse en una carga.

Quienes acompañaron estos procesos suelen describir algo difícil de transmitir: no es solo el dolor en sí, sino la conciencia constante de ese dolor. La lucidez frente al propio deterioro. La sensación de que el cuerpo deja de ser un lugar habitable. En ese contexto, la decisión de recurrir a la eutanasia aparece, para algunos, no como una renuncia, sino como una forma de recuperar cierto control, de poner un límite donde todo lo demás parece desbordado.

La eutanasia, legal en España desde 2021, no es un atajo ni una solución fácil. Es, en todo caso, el reconocimiento de un límite. El límite del sufrimiento, del deterioro irreversible, de una vida que deja de ser vivida en términos propios. Y en ese reconocimiento hay algo profundamente humano: aceptar que no siempre se puede curar, pero sí se puede acompañar, respetar y escuchar.

El caso de Noelia Castillo Ramos no debería reducirse a un debate binario entre “a favor” o “en contra”, porque en el fondo, lo que está en juego no es una consigna, sino una pregunta ética: ¿quién decide sobre nuestra vida cuando ya no podemos sostenerla como la entendíamos? Para algunos, la respuesta será la medicina, la religión o la ley, para otros será la voluntad individual, esa que intenta persistir incluso en el umbral del dolor.

Eutanasia: responsabilidad colectiva

Hablar de eutanasia es hablar de libertad, pero también de responsabilidad colectiva. No alcanza con habilitar una práctica: es necesario garantizar que cada decisión esté rodeada de cuidados paliativos, de acompañamiento psicológico, de contención real. La elección de morir no puede ser nunca el resultado del abandono, la soledad o la falta de alternativas. Solo puede ser verdaderamente libre cuando todas las otras opciones fueron posibles.

Quizás lo más incómodo de estas historias es que nos enfrentan a nuestra propia finitud. Nos obligan a salir de la idea de control absoluto sobre la vida y a pensar en términos más frágiles, más honestos. En ese ejercicio aparece una verdad difícil pero inevitable: vivir con dignidad también implica poder decidir cuándo esa dignidad ya no es posible en los términos que uno reconoce como propios.

La muerte de Noelia Castillo Ramos no cierra un debate, lo abre. Y lo hace desde un lugar sensible: el de alguien que, después de un proceso largo, consciente y acompañado, eligió ejercer el último acto de decisión sobre sí misma.

Fuente: Agencia DIB