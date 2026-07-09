Mundial 2026: las lágrimas también juegan

Hubo un detalle que atravesó este Mundial más allá de los goles, las sorpresas y las polémicas. Fueron las lágrimas.

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Lloró Cristiano Ronaldo al despedirse, probablemente, de su último Mundial. Lloró Casemiro tras la inesperada eliminación de Brasil. Lloraron los futbolistas de Cabo Verde después de haber escrito la página más importante de la historia deportiva de su país. Y lloraron también quienes ganaron, porque la emoción ya no distingue entre la derrota y la victoria.

Durante décadas se les enseñó a los hombres que debían soportarlo todo: que el dolor se tragaba, que la tristeza se escondía y que llorar era sinónimo de fragilidad. El fútbol fue, quizás, uno de los últimos refugios de esa masculinidad rígida. El jugador debía levantarse después de una patada, jugar lesionado, jugar con dolor, ganar sin euforia y perder sin lágrimas.

Permiso social para expresar emociones

Este Mundial parece haber mostrado una generación que ya no siente la necesidad de esconder lo que le pasa. Las cámaras captaron abrazos interminables, futbolistas quebrándose durante los himnos, entrenadores conmovidos y rivales consolándose mutuamente. No porque el fútbol sea más dramático que antes, sino porque hoy existe un permiso social mucho mayor para expresar las emociones.

En realidad, las lágrimas siempre estuvieron ahí. También lloraron Roberto Baggio en 1994, Paul Gascoigne en 1990 o Lionel Messi después de tantas finales perdidas antes de alcanzar la gloria en 2022. La diferencia es que antes esas imágenes parecían una excepción, pero hoy ya forman parte del relato del deporte.

Bienestar emocional

El fútbol empezó a reflejar una transformación más profunda de la sociedad. Cada vez más deportistas hablan de ansiedad, de salud mental, del miedo al fracaso y de la enorme presión que implica representar a millones de personas. Lo que antes se ocultaba detrás de una máscara de dureza hoy puede decirse sin pedir disculpas. Ese cambio también llegó a las instituciones: en los últimos años, la FIFA y el sindicato internacional de futbolistas, FIFPRO, impulsaron programas y campañas para promover el cuidado de la salud mental de los jugadores, convencidos de que el rendimiento deportivo también depende del bienestar emocional.

En Argentina, esa transformación tiene voces muy reconocidas. Lisandro “Licha” Martínez contó que comenzó terapia para aprender a expresar lo que sentía y dejar de guardarse las emociones. Reconoció que durante mucho tiempo creyó que debía resolver todo solo, hasta que entendió que hablar también era una forma de fortalecerse.

Emiliano “Dibu” Martínez también reveló que durante el Mundial de Qatar 2022 recurrió a la terapia psicológica para gestionar la presión y la ansiedad que implica disputar una Copa del Mundo. Dos referentes de la Selección campeona del mundo hablando con naturalidad sobre salud mental habrían sido una escena difícil de imaginar algunos años atrás. Hoy, en cambio, representan una nueva forma de entender la fortaleza: pedir ayuda, hablar de lo que duele y aceptar que la mente también necesita entrenamiento.

Ese gesto profundamente humano es el que simboliza el cambio de manera, porque quien llora después de perder un Mundial no está llorando únicamente un partido. Está llorando cuatro años de preparación. Está llorando la infancia soñando con ese momento, la despedida de una carrera, las lesiones superadas, las renuncias familiares y el peso de representar a millones de personas. El llanto deja de ser una muestra de debilidad para convertirse en la evidencia de cuánto importaba ese momento.

Tal vez las lágrimas que vimos durante este Mundial no nacieron de un fútbol más sensible, sino de futbolistas que ya no sienten la obligación de ocultar lo que sienten, porque en un deporte que durante décadas confundió la dureza con el silencio, eso también es una victoria.

Porque, al final, el fútbol sigue siendo un juego, pero las lágrimas recuerdan que detrás de cada camiseta hay una persona.

Quizás ese sea el mayor triunfo cultural que está dejando este Mundial: demostrar que la sensibilidad también puede ser una forma de coraje.