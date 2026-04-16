La culpa de gastar vs. la necesidad de disfrutar

El gastar con culpa es una realidad que atraviesa hoy a una gran parte de los argentinos.

Hay algo que se vuelve casi automático en la vida cotidiana argentina: cada vez que alguien paga una cena, compra ropa o se permite un viaje, aparece una sensación incómoda, silenciosa y difícil de nombrar. No es miedo. No es exactamente arrepentimiento. Es culpa.

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Como si el disfrute fuera una irresponsabilidad. Como si cada pequeño gusto fuera, en el fondo, una traición a una economía personal siempre al borde.

En Argentina, el consumo ya no es solo un acto económico: es una experiencia emocional. Los números lo confirman, pero lo que más pesa no siempre entra en una estadística.

La inflación

A ese escenario se suma el dato más inmediato, el que ordena y desordena la vida cotidiana casi en tiempo real. La inflación informada ayer por el INDEC es del 3,4% mensual en marzo, acumulando un 9,4% en el primer trimestre y un 32,6% interanual.

Más allá del número puntual, lo que impacta es su persistencia: los precios siguen corriendo por delante de los ingresos, y esa diferencia se traduce en decisiones cada vez más ajustadas, más pensadas, más cargadas de culpa.

Al mismo tiempo, el gasto total de los consumidores cae entre trimestres, reflejando un escenario inestable. En lo cotidiano, eso se traduce en una escena reconocible: el consumo en supermercados retrocede, muchas veces sostenido por el uso de tarjetas de crédito.

Gastar con culpa

Ahí aparece una verdad: no es que no se gasta, es que se gasta con culpa o con deuda.

Pero hay un dato que revela algo más profundo. Según relevamientos basados en el INDEC, los hogares destinan alrededor de un 31% de su gasto a alimentos y bebidas, mientras que apenas un 7% se dirige al ocio y al entretenimiento. La mayor parte de la vida económica está concentrada en sostener lo básico. El resto, aquello que hace la vida más vivible, queda reducido a un margen mínimo, casi tolerado solo si sobra algo.

Y sin embargo, incluso ese 7% pesa.

En un contexto donde el consumo cae en lo esencial pero resiste en sectores como el turismo o ciertos bienes durables, se hace visible una desigualdad cada vez más marcada: hay quienes recortan comida, y hay quienes todavía pueden viajar. Esa tensión también produce culpa. La culpa de poder. La culpa de no poder.

La economía deja de ser un sistema de números para convertirse en un sistema de permisos.

¿Me lo puedo permitir?

¿Debería hacerlo?

¿Y si después falta?

La pregunta ya no es cuánto cuesta algo, sino si uno tiene derecho a desearlo.

En ese marco, el disfrute empieza a parecer un lujo moral, no solo económico. Ir a comer afuera, comprarse algo no esencial, tomarse unos días de descanso: todo queda atravesado por una lógica de supervivencia que no se apaga ni siquiera en los momentos de ocio.

Pero hay algo más inquietante todavía. Cuando el disfrute se reduce, también se achica la vida en común. Porque no se trata solo de gastar: se trata de encontrarse, de interrumpir la rutina. De recordar, aunque sea por un rato, que la vida no es únicamente sostenerse.

Tal vez por eso la culpa aparece con tanta fuerza: porque en la Argentina de hoy, disfrutar se vuelve una forma de tensión con la realidad.

Y sin embargo, incluso en ese contexto, las personas siguen buscando pequeños espacios de alivio. Un café, una salida, un regalo. No por inconsciencia, sino por intuición. Porque hay algo que se resiste a desaparecer, y es la idea de que vivir no puede reducirse a sobrevivir.

Quizás la pregunta no sea cómo dejar de sentir culpa al gastar, sino qué tipo de vida estamos construyendo si el disfrute empieza a sentirse como un error.

Fuente: Agencia DIB