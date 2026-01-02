Año nuevo, expectativas viejas

Cada comienzo de año trae consigo una escena conocida: balances apresurados, deseos renovados y un intento colectivo de convencernos de que esta vez sí será distinto. En la política argentina, enero funciona como una suerte de pausa simbólica. Se habla de cambio, de orden, de futuro. Pero mientras los discursos se acomodan, la realidad sigue avanzando con una constancia incómoda.

Fuego y disputa en La Plata: la quema de muñecos volvió a marcar el inicio del año

El inicio del año no borra lo anterior. No hay calendario capaz de resetear los problemas estructurales ni las tensiones acumuladas. Sin embargo, la política insiste en presentarse cada enero como un punto de partida absoluto, como si el país no cargara con una historia reciente que condiciona cada decisión. Esa distancia entre lo que se promete y lo que se vive es, quizás, una de las marcas más persistentes de nuestra vida pública.

Las expectativas , por supuesto, no nacen de la nada. Surgen de una sociedad cansada, que necesita creer que el esfuerzo tendrá sentido en algún momento. Pero cuando el comienzo de año se llena de anuncios grandilocuentes y consignas repetidas, el riesgo es que la política confunda esperanza con relato, y la realidad, tarde o temprano, se encarga de marcar la diferencia.

En la calle, el año no empieza con discursos sino con cuentas. Empieza con precios, con decisiones postergadas, con una rutina que no entiende de slogans. Mientras desde los espacios de poder se habla de procesos, tiempos y herencias, la vida cotidiana exige respuestas inmediatas. Esa asincronía es la que alimenta el escepticismo: no porque la gente no quiera creer, sino porque ya aprendió a desconfiar.

Enero también expone una paradoja. Es el mes de las promesas políticas, pero también el mes donde menos se siente la política institucional. Todo parece estar en suspenso, menos la realidad social. Y en ese vacío, crece una sensación conocida: la de estar empezando un año nuevo con problemas viejos, apenas rebautizados.

Una oportunidad excepcional

No se trata de negar la complejidad ni de exigir soluciones mágicas. Pero sí de cuestionar una lógica repetida: la de presentar cada inicio de año como una oportunidad excepcional sin asumir con claridad los límites reales. Cuando la política promete más de lo que puede cumplir, no genera esperanza, sino frustración diferida.

Tal vez no se trate de inaugurar años con grandes palabras, sino con diagnósticos honestos. Reconocer que el cambio no empieza en enero ni termina en diciembre, y que gobernar también implica hacerse cargo de la continuidad. Porque la realidad no espera, no se toma vacaciones y no entiende de comienzos simbólicos.

En Argentina, el año vuelve a empezar. La pregunta no es cuántas expectativas se enuncian, sino cuántas logran resistir el paso de los meses y, sobre todo, cuánto de lo prometido logra convertirse en algo más que una frase de inicio de año.