jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 13:13

Ventas en alza, patentamientos en baja: la doble cara del mercado automotor

En agosto, las terminales colocaron más de 51 mil vehículos a concesionarios y acumulan 400 mil en ocho meses. Pero los patentamientos cayeron 13% mensual.

Agosto dejó un mercado con señales encontradas, con crecimiento en producción y ventas mayoristas, pero baja en el patentamiento

Agosto dejó un mercado con señales encontradas, con crecimiento en producción y ventas mayoristas, pero baja en el patentamiento

El mercado automotor mostró en agosto una dinámica dispar según el punto de la cadena donde se lo observe. En el acumulado enero-agosto, tanto la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) como la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) exhiben crecimientos interanuales: 71,6% en ventas mayoristas y 65,6% en patentamientos. Sin embargo, en el corte mensual la tendencia se bifurcó: mientras ADEFA informó un alza de 3,1% en despachos a concesionarios respecto de julio, ACARA registró una caída de 13% en la inscripción de vehículos nuevos ante los registros.

Más noticias
En julio, el Renault Kwid todavía estaba por debajo de los 20 millones, ahora cuesta $22.160.000

Cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan
Casi la mitad de los autos 0km vendidos en agosto llegaron desde Brasil, con Toyota y Volkswagen a la cabeza de la ofensiva importadora

Autos fabricados en Brasil se imponen en el ranking argentino

Según ADEFA, en agosto las terminales colocaron 51.766 unidades en la red comercial, lo que significó también un 33,8% más que en el mismo mes de 2024. El acumulado de ocho meses llegó a 400.953 vehículos despachados, un salto de 71,6% frente a las 233.711 unidades del año pasado.

La producción acompañó con 44.545 unidades fabricadas, un 20% más que en julio y 13,8% menos en la comparación interanual. Entre enero y agosto, la producción totalizó 332.135 vehículos, con una mejora de 6,2%. En exportaciones, agosto dejó 25.503 unidades enviadas al exterior, 39,9% más que en julio pero 22,1% menos que un año atrás. El acumulado llegó a 173.382 vehículos, lo que representa un retroceso de 7,7% frente a 2024.

El sector retomó el ritmo de actividad, mostrando en agosto una recuperación con crecimiento en las tres principales variables de producción, exportaciones y ventas mayoristas”, sostuvo Martín Zuppi, presidente de ADEFA. Y advirtió que “en el acumulado enero-agosto, el exportador es el único pilar con desempeño negativo en la comparación interanual”.

El dirigente remarcó la necesidad de avanzar en “una agenda de trabajo que articule el sector público y privado orientada a la mejora continua de la competitividad con foco en la reducción de la carga impositiva”, y agregó: “Trabajamos junto a Cancillería en la ampliación del acceso a mercados internacionales, ya que la Argentina sigue contando con una limitada red de acuerdos de libre comercio”.

En paralelo, los datos de ACARA mostraron la otra cara del mercado: en agosto se patentaron 54.664 unidades, casi 8.000 menos que en julio. El retroceso fue de 13% en la comparación mensual, aunque se mantuvo un 31,7% por encima del mismo mes de 2024.

En el acumulado enero-agosto, los patentamientos alcanzaron 420.598 vehículos particulares y 444.041 entre todas las categorías, con un crecimiento de 65,6% frente al año anterior. “La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera sensibilidad, y también por demoras del sistema que empujaron operaciones hacia septiembre”, explicó Sebastián Beato, presidente de ACARA.

De este modo, agosto dejó un mercado con señales encontradas: crecimiento sostenido en la producción y las ventas mayoristas, y una contracción mensual en los patentamientos que mostró el freno en la demanda final.

Temas
Ver más

Cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

Autos fabricados en Brasil se imponen en el ranking argentino

BYD desembarca en la Argentina con un esquema inusual para el mercado

Carreras Legendarias: cuarta edición en Campo de Mayo con motores de época

Autos 0km: agosto cerró con una fuerte caída en las ventas y el mercado ajusta sus proyecciones

El avance imparable de las automotrices chinas en Europa

Autos 0km: récord histórico en julio y alerta por la financiación

Una sola ventanilla, todas las cuentas: VUPRA unifica pagos en el registro automotor

Edición 1092 - Semana del 4 al 10 de septiembre de 2025

De Argentina para la región: Toyota inició la exportación de Hiace a Brasil

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Retrato de una dama, que representa a una condesa italiana de nombre Colleoni, es un óleo sobre lienzo de 119,5 centímetros de alto por 89 de ancho

¿Cuánto vale el cuadro robado por los nazis encontrado en Mar del Plata?