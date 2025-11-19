Chevrolet lanzó la nueva S10 Cabina Simple

Chevrolet amplía su oferta para el mercado argentino con el lanzamiento de la nueva S10 WorkTruck 2026 Cabina Simple , una variante pensada especialmente para flotas corporativas, usuarios profesionales y tareas de trabajo intensivo , orientada tanto para el uso laboral en la ciudad como en el campo

Con un planteo robusto, mayor capacidad de carga y una mecánica sobresaliente dentro del segmento, la marca vuelve a apostar por las pick-ups de cabina simple en un contexto donde este tipo de vehículos recupera protagonismo.

La S10 Cabina Simple llega en dos versiones “Work Truck (WT)” , diferenciadas por su tracción , y se posicionan en lo más bajo de la gama, que queda compuesta de la siguiente manera:

Toda la gama comparte el motor Duramax turbodiésel de cuatro cilindros en línea y 2.8 L, que con la renovación fue actualizado y entrega 207 CV y 460 o 510 Nm según si tiene caja manual o automática. En el caso de la nueva S10 WT Cabina Simple, la transmisión es manual de seis relaciones, y la tracción puede ser 4x2 o 4x4.

Con 5,36 metros de largo total y una caja de carga de 2,31 m, la nueva variante ofrece una capacidad máxima de 1.190 kilogramos. Para reforzar su carácter utilitario, incorpora llantas de acero y neumáticos 245/70 R16.

En materia de confort y tecnología, incluye el sistema multimedia MyLink con pantalla de 11 pulgadas y un tablero digital de 8”. Por el lado de la seguridad, se destacan las asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas Alerta de Punto Ciego y Alerta de Tráfico Cruzado Trasero.

Desde la marca destacan que, con esta configuración, la S10 WT CS se posiciona como una opción “superadora” dentro del mercado laboral, tanto para empresas como para productores agropecuarios. (DIB)