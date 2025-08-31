Carreras Legendarias: cuarta edición en Campo de Mayo con motores de época

La cuarta edición de Carreras Legendarias se realizará el 6 de septiembre en Campo de Mayo.

El próxima sábado 6 de septiembre se celebrará la cuarta Edición de las Carreras Legendarias, un evento que homenajea a los vehículos clásicos. La cita es en la escuela de Aviación de Campo de Mayo . Allí se podrá disfrutar autos clásicos, motos y aviones anteriores a 1953.

La consigna es sólo la vieja escuela. Además habrá música en vivo, una feria vintage y otras sorpresas. Se acudirá con vestimenta de la época. Es un encuentro para los que piensas en vintage.

Oscar Campana, organizador y la cara visible del evento Carreras Legendarias, remarcó “Algunos son autos de casi cien años, lo que es una locura”.

Con su espíritu retro intacto, el evento incluirá largadas de hot rods, motocicletas clásicas y hasta aviones pre-’53, sumando una fuerte carga de estilo, camaradería y pasión por las máquinas antiguas.

Así será el circuito

Campana señaló que las carreras están ligadas a aquellas que se realizaban “en Estados Unidos en la época que se contrabandeaba alcohol en los años 30, 40 y 50”. Después de eso nacen las carreras en Estados Unidos. “La idea es homenajear a estos autos en movimiento”, señaló Campana. Agregó que este año se sumaron los aviones. “La gente va a venir vestida de época y ese es el sentido. Es un evento diferente a lo que se ha visto en todas partes”. Remarcó que “se hace en un lugar icónico en el que algún momento se corrió el TC”.

La cuarta edición de Carreras Legendarias llega después del éxito de su edición anterior en Ramallo. Los organizadores esperan más de 1.000 personas.

Filosofía y comunidad

Carreras Legendarias se sostiene como más que una competencia -es una celebración de camaradería, nostalgia y estilo- fiel al legado de los “Caballeros de la Vieja Escuela”

El evento sigue convocando a entusiastas de todas las edades, coleccionistas y curiosos por igual, que buscan reencontrarse con la elegancia mecánica y el tiempo pasado, donde el reloj corría al ritmo de amigos sobre ruedas.

Las entradas se podrán sacar a través de Passline.

Todo el cronograma de Carreras legendarias

07:00 a 09:00 h – Ingreso de expositores

08:00 h – Acreditaciones de participantes, periodistas e invitados

09:00 h – Apertura al público y arribo de aeronaves

10:30 h – Ceremonia inaugural

11:00 h – Recreaciones de carreras

13:00 h – Exhibición de la Brigada Blanca de Motociclistas (Policía de la Ciudad)

14:00 h – Recreaciones de carreras

15:00 h – Pasaje de aviones históricos

16:00 h – Partida y pasaje de aeronaves

18:00 h – Fin de actividades

Durante la jornada

• Recreaciones de largadas de carreras legendarias

• Bandas en vivo

• Feria vintage

• Arte, cultura y moda argentina

• Feria gastronómica