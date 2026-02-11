Milei invitó por tercera vez al Papa León X a que visite la Argentina

El canciller Pablo Quirno invitó al papa León XIV para que visite la Argentina a través de una carta que lleva la firma del presidente Javier Milei .

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina”, indicó la misiva.

Esta es la tercera vez que el pontífice recibe un ofrecimiento desde Argentina: ya había recibido una invitación para viajar de parte del excanciller, Gerardo Wertein, el 19 de mayo pasado, al día siguiente de asumir su pontificado y cuando recibió a Mieli, el 7 de junio.

En la misiva, Milei dice que “ Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede , que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”.

“En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, señala la carta.

Las señales del Vaticano

A fines del año pasado, al regresar de un viaje a El LÍbano, el Papa le dijo a la periodista argentina Elisabetta Piqué que la visita a la Argentina está en sus planes, entre otras cosas porque en una cita que dejó pendiente Franciso. Pero el Vaticano mantiene reserva sobre la fecha.

Quien dio una pista fue el presidente de la conferencia episcopal peruana, Carlos García Camader, quien en una conferencia de prensa en Lima consideró “muy probable” una visita a su país de León en noviembre o en la primera semana de diciembre. Camader habló de una posibilidad del “80 %”. En ese viaje a Perú -donde Prevost se incluirá la visita a Argentina.