Maximiliano Abad respaldó la Emergencia en Discapacidad: "Con la ley damos respuesta contundente a la crisis"

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad , avaló la ley de Emergencia en Discapacidad que hoy la Cámara alta dejó firme tras rechazar un voto del presidente Javier Milei : “No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”. Además, defendió la limitación en el uso de los DNU .

Candidaturas testimoniales: Abad presentó un proyecto para sancionar a quienes no asuman los cargos

Abad reafirmó su compromiso con la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada el pasado 10 de julio con amplia mayoría y recientemente vetada por el Poder Ejecutivo. “El veto me dejó atónito: nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto”, señaló.

El veto me dejó atónito: nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto El veto me dejó atónito: nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto

El legislador cuestionó que las prestaciones en discapacidad estén atrasadas más de un 70% respecto a la inflación, afectando gravemente a instituciones, profesionales y familias. “Con esta ley, el Congreso atiende un reclamo transversal de la sociedad y se pone del lado de los más vulnerables”, afirmó.

Abad también expresó su solidaridad con los periodistas que sufrieron presiones en los últimos días y remarcó: “La transparencia, la honestidad y la libertad de prensa no se negocian. Así funciona una república, con división de poderes y contrapesos institucionales”.

Finalmente, destacó que la ley permitirá fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad y garantizar la continuidad de las prestaciones: “Se trata de un paso clave para que las personas con discapacidad tengan la calidad de vida que merecen ”.

Limitación del uso de los DNU

Por otra parte, el senador radical defendió en el recinto el proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y fortalece la división de poderes. “La reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”, señaló Abad.

Es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano. Con este proyecto instamos al Poder Ejecutivo —al actual y a los que vendrán— a no tomar atajos.

Es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano. Con este proyecto instamos al Poder Ejecutivo —al actual y a los que vendrán— a no tomar atajos.

Es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano. Con este proyecto instamos al Poder Ejecutivo —al actual y a los que vendrán— a no tomar atajos

“Seamos razonables. Apartarse del procedimiento habitual de las leyes debe implicar mayores exigencias. Cuando un Gobierno manda un DNU debe trabajar para mantener su vigencia, dar explicaciones y convencer a todos los sectores”.

Abad destacó que la iniciativa contribuye a dar previsibilidad y seguridad jurídica: “Pregúntenles a los inversores extranjeros o a nuestros socios comerciales si les da igual que acá se gestione a tiro de decreto o prefieren la seguridad jurídica de las leyes. Las reglas claras construyen democracias duraderas”.

Finalmente, el senador concluyó: “La acumulación de poder habilita hegemonías frágiles. Las reglas claras construyen democracias duraderas. Yo no tengo dudas de dónde estoy parado”.