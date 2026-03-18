La venta de inmuebles en PBA entra en una meseta y genera interrogantes

Pese a que el retorno de los créditos hipotecarios generó expectativa en el sector, y tanto bancos públicos como privados ampliaron el universo de potenciales compradores, el mercado inmobiliario bonaerense mostró en febrero una baja en la venta de inmuebles y un primer bimestre estable.

En medio de un contexto de dólar estable y un mayor stock de propiedades en venta, la cifra representó un descenso del 4% interanual respecto a las 7.952 ventas concretadas en el mismo mes de 2025.

De acuerdo a datos del Colegio de Escribanos al los que accedió Agencia DIB, si se analiza el primer bimestre , las ventas crecieron un 3,2% en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, las expectativas eran más alentadoras, sobre todo luego que 2025 cerrara como el mejor año en dos décadas , pese a que sobre el final encontró un freno.

Además, esto se da en medio de un constante crecimiento de la oferta de inmuebles. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires se alcanzó un nuevo récord de propiedades en venta en 2025 . El stock acumuló 11 meses consecutivos de aumento , según un informe de Radar Inmobiliario.

Créditos hipotecarios

En lo que respecta a los créditos hipotecarios, si bien fue clave para cerrar un gran año, el arranque de este 2026 arroja algunas dudas al mercado, lo que se convierte en un desafío. La desaceleración se atribuye en parte a ajustes en las tasas de interés, suspensiones parciales de nuevas colocaciones y un contexto macroeconómico más cauteloso.

En cuanto a las hipotecas bonaerenses, durante febrero se firmaron 1.046 actos, lo que implicó una baja interanual del 26% respecto al mismo mes de 2025. Y si se toma el primer bimestre, también hay una caída, aunque más leve: un 14%. Se pasaron en el período enero-febrero de 2.556 hipotecas el año pasado a 2.245 en este.

Si se toman las 14.150 operaciones del bimestre, el 15,8% se hicieron a través de créditos hipotecarios. Una baja con respecto al período enero-febrero de 2025, cuando las operaciones por esta herramienta se ubicaron en el 18,6%.

Fuente: Agencia DIB