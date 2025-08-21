sábado 23 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025 - 14:29

Axel Kicillof se mostró con Mayra Mendoza y apuntó a los fondos "que se robó" Milei

El gobernador inauguró una Alcaidía Departamental en Quilmes. Estuvo acompañado por la integrante de La Cámpora.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof junto a Mayra Mendoza en Quilmes.

Axel Kicillof junto a Mayra Mendoza en Quilmes.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el acto de inauguración de una alcaidía departamental en el municipio de Quilmes, junto a la intendenta Mayra Mendoza. Allí, el mandatario aprovechó para cuestionar “el robo” de fondos del Gobierno de Javier Milei.

Leé Además
El gobernador Axel Kicillof, junto al intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles. 

Bahía Blanca: tras el veto a la emergencia, Kicillof recorrió las obras a casi seis meses de la inundación
Axel Kicillof junto a autoridades del Gobierno de Chile. 

Axel Kicillof recibió a autoridades chilenas y confirman la clausura de la cancha de Independiente

“El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”, destacó dijo Kicillof, acompañado por los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mena; y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Cecilia Soler.

La alcaldía cuenta con cuatro pabellones con 156 celdas para albergar a 312 internos. A partir de una inversión de $15.091 millones, el nuevo predio posee además doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas de seguridad.

“Esta nueva alcaidía en Quilmes es un paso más del histórico plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires”, explicó Kicillof. “Hoy estamos alcanzando las 8.424 nuevas plazas y nos proponemos llegar a las 12.000 en los próximos años”, agregó.

“Estas obras permiten también reforzar la presencia de nuestras fuerzas donde tienen que estar: en las calles, patrullando, trabajando para prevenir el delito; y no asignados a cuidar a detenidos en comisarías”, sostuvo.

Por último, Kicillof Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema”. “Mejorar la seguridad es algo que requiere de planificación, de inversión, de compromiso y de trabajo coordinado: eso es lo que realizamos desde la Provincia y los municipios, con el único objetivo de que los y las bonaerenses vivan más tranquilos”, concluyó.

Qué dijo Mayra Mendoza

Las nuevas instalaciones forman parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde 2020 y tiene como objetivo ampliar en un 50% las plazas, pasando de 24.000 a 36.000.

En tanto, Mendoza remarcó: “Esta obra, resultado del trabajo conjunto y cotidiano entre la Provincia y el municipio, permitirá que muchos policías dejen de cuidar detenidos en comisarías y refuercen sus tareas de control y patrullajes en nuestros barrios".

"Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros asumimos este tema con mucha responsabilidad e invertimos para prevenir el delito y proteger a nuestros vecinos”, agregó.

Estuvieron presentes los subsecretarios de Política Penitenciaria, José González Hueso; de Derechos Humanos, Matías Moreno; de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Control Interno, Nazareno Castro Bergamín; su par de Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Maitena Villegas; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areces; y el subjefe del organismo, Javier Cáceres; y autoridades del Poder Judicial. (DIB)

Temas
Seguí leyendo

Bahía Blanca: tras el veto a la emergencia, Kicillof recorrió las obras a casi seis meses de la inundación

Axel Kicillof recibió a autoridades chilenas y confirman la clausura de la cancha de Independiente

Kicillof lanza medidas para bajar la tasa a PyMES y se muestra como la contracara de la dupla Milei-Caputo

Axel Kicillof calificó de "ridículo" a Javier Milei y lo acusó de mentir con el superávit

José Luis Espert blanqueó que su intención es ser gobernador en 2027

Kicillof enviará un proyecto a la Legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia

Axel Kicillof recorre el conurbano y el interior para apuntalar la campaña

Kicillof aseguró que “los bonaerenses no van a permitir que Milei los siga ajustando”

Kicillof inauguró una obra en La Plata con críticas a Milei por “destruir el federalismo”

Milei: "La tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas".

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Redes)

Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul planean casarse en la provincia de Buenos Aires

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una boda que apunta a Exaltación de la Cruz

Por  Agencia DIB