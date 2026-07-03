Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández llamaron a chicos de un colegio de Rafael Calzada

La videollamada de los futbolistas Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández con alumnos del Colegio Regina, ubicado en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Foto: Imagen de video mejorada con IA.

Alumnos y docentes del Colegio Regina, ubicado en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, disfrutaron de una sorpresa inesperada, más en pleno Mundial 2026: compartieron una videollamada en vivo Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández, tres de los futbolistas estrella de la Selección Nacional de Fútbol masculino, en la previa del partido ante Cabo Verde.

En un video difundido por una de las maestras de primaria en sus redes sociales, se ve cómo se gestó el contacto y con qué objetivo. En las imágenes se observa a un grupo de maestras conversando animadamente en la sala de profesores y luego en los pasillos del establecimiento, donde los chicos, al advertir quiénes estaban en la pantalla, desataron una ovación para saludar a los campeones del mundo. El defensor ex Banfield e Independiente, Nicolás Tagliafico, fue quien llevó adelante el diálogo con su propio teléfono, y a él se sumaron Almada y Fernández.

La organizadora del posible contacto fue Jorgelina, una de las maestras de la institución, quien tiene un vínculo cercano con un miembro de la delegación oficial en Estados Unidos. Según relató la docente al canal de noticias TN, la idea inicial del colegio era que enviaran un breve video grabado para los alumnos, en el marco de un proyecto institucional denominado “Enseñanza del Mundial en las escuelas”.

“El trabajo que estaban haciendo los chicos era muchísimo, para nosotros era toda una movilización porque somos una escuela de muchos años. El proyecto pedagógico era para que conocieran la cultura de otros países, pero fundamentalmente para que vinieran motivados a estudiar“, explicó Jorgelina sobre el proyecto.

Lo cierto es que las expectativas iniciales de la comunidad educativa se vieron colmadas por la buena onda que tuvieron los jugadores al ver a los chicos entusiasmados con la Copa del Mundo. “Mandé un video de los nenes trabajando para que vieran lo que uno vive acá en la Argentina, y automáticamente recibí la llamada en vivo. Fue una sorpresa absoluta para mí también", expresó Jorgelina, aún conmovida por la sorpresa. El intercambio derivó en alboroto, gritos de emoción, risas, preguntas, arengas y mucha alegría entre los alumnos. Sin duda, la experiencia será una anécdota para que todos los que la vivieron la puedan contar en el futuro. Fuente: Agencia DIB

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