jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 13:15

"Ensenada 55", una película que retrata un bombardeo casi olvidado

Hace 70 años, Ensenada se convirtió en un silencioso campo de batalla. Una película del director Hugo Crexell rescata el hecho y ahora se exhibe en La Plata.

Por Agencia DIB
"Ensenada 55" se exhibe ahora en La Plata.

En septiembre de 1955, en medio de la crisis que derivó en el golpe militar que derrocó a Juan Perón y marcó a fuego al país, la ciudad de Ensenada se convirtió en un silencioso campo de batalla debido a un bombardeo casi olvidado por la historia.

Setenta años después, el director Hugo Crewell emprende una investigación documental guiada por el testimonio de su padre, quien estuvo en aquel ataque fraticida. En ese recorrido conoce a Rodolfo, hijo de un obrero ferroviario muerto por una esquirla. Así reconstruye una memoria fragmentada y explora las ausencias y heridas que el tiempo no logró sanar cuyo resultado es "Ensenada 55".

La película se proyecta el jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de noviembre en el Cine Select, Calle 50 entre 6 y 7 (Centro Cultural Dardo Rocha), La Plata, a las 18:30. En la función del sábado estará el director.

La batalla de Ensenada

El 16 de septiembre de 1955 se produjo un combate aéreo entre leales al presidente Perón y militares que se sublevaron. Participaron en total unos 50 aviones que abrieron fuego en las inmediaciones de la Basa Naval Río Santiago.

Aunque el número total de muertes nunca fue determinado, se estima que fueron 35, particularmente en una manzana del Barrio Campamento, donde una bomba destruyó todas las viviendas.

Embed - Ensenada'55 — Trailer
