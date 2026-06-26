Encontraron muerto a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.

Continúa la búsqueda de los cinco pescadores que se embarcaron en el Río de la Plata el pasado 14 de junio.

Uno de los cinco pescadores desaparecidos desde el pasado 14 de junio en aguas del Río de La Plata fue encontrado muerto este viernes, a 85 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, partido de Magdalena , confirmaron fuentes del operativo de búsqueda.

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en Hudson se extiende a la costa de Berisso

Encontraron una mochila y un bidón de nafta perteneciente a uno de los pescadores de Hudson en Atalaya

Según informó a Agencia DIB Fabián García, titular de Defensa Civil bonaerense, "el cuerpo fue encontrado en aguas uruguayas y se está a la espera de hacer el reconocimiento".

García sostuvo además que "el operativo de búsqueda continúa desde la costa desde Berisso hasta el Partido de la Costa, por tierra, agua y aire, con embarcaciones pequeñas, con drones y caminantes", y adelantó que durante la jornada del sábado se sumarán perros preparados para este tipo de rastrillajes.

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.

Más de una semana sin rastros

Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli salieron a pescar en una embarcación semirrígida a motor el pasado domingo 14 junio, con condiciones climáticas favorables. Partieron desde la costa de la localidad bonaerense de Hudson y, cerca de las 20, al no tener ningún reporte de ellos, se dio aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA) y comenzaron las diligencias para encontrarlos.

A más de una semana sin rastros de los pescadores, efectivos de la PNA confirmaron el hallazgo de una mochila y un bidón de nafta en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena. Los familiares confirmaron que las pertenencias eran de uno de los muchachos.

La principal hipótesis que guía a los investigadores es que en algún momento el semirrígido podría haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado y podrían haber tenido un inconveniente.

Fuente: Agencia DIB