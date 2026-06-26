Invierno helado: se esperan jornadas con temperaturas hasta 4 grados por debajo de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continúa dando advertencias y alertas por temperaturas frías extremas con alcance en todas las provincias del país, en el inicio de un invierno que promete ser muy crudo.

Sensación térmica en invierno: ¿por qué el viento hace que el frío se perciba con mayor intensidad?

El SMN informó que "un avance de un sistema frontal desde Patagonia traerá una nueva irrupción de aire frío a gran parte del país", por lo que la zona central, específicamente la región pampeana, continuará con heladas matinales, máximas muy bajas y nevadas en zonas serranas.

La entidad expresó que "se espera que en los próximos días, desde Chubut hasta el norte argentino, se registren valores de hasta 4 °C por debajo de lo normal para esta época del año".

Asimismo, en un mapa, graficó cuáles serán las provincias que comenzarán julio con un nuevo descenso de temperaturas . De norte a sur, todas las jurisdicciones que están pintadas de violeta , padecerán las bajísimas temperaturas que traerá el séptimo mes del año.

Mapa frío

Sigue el frío

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por temperaturas bajas extremas durante toda la semana, que alcanzaron a varias provincias, incluso a las del norte. Para este fin de semana, la tendencia es la misma, incluso, en las localidades de la Costa bonaerense podrían darse heladas poco comunes en estos distritos, y algunas precipitaciones.

Las alertas por bajas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Asimismo, los animales de compañía también pueden verse afectados por las marcas térmicas menores a dos dígitos. La recomendación es mantenerlos dentro de las viviendas o en algún sitio en el que puedan refugiarse del frío, ofreciéndoles agua a temperatura ambiente.

Fuente: Agencia DIB