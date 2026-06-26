Rescatistas del interior bonaerense viajan a Venezuela para sumarse a la ayuda por el terremoto

Un rescatista internacional trabaja en un azona de Caracas devastada por los sismos.

Un grupo de bomberos voluntarios especializados en rescatismo del interior bonaerense se sumó hoy a la misión de ayuda que envió en gobierno argentino para colaborar con la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela, azotada por un doble terreno.

Se trata de 30 rescatistas de Alberti, Ayacucho, Balcarce, Coronel Vidal, La Plata, Olavarría, Santa Clara del Mar, Villa Gesell, entre otros cuarteles fueron convocados por integrar la Brigada PUMA USAR ARG-13, especializada en ese tipo de rescates.

“ Somos 30 integrantes de distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires representando a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que nuclea a 180 entidades dentro de toda la Provincia ”, explicó el balcarceño Fernando Alessio a Radio Provincia.

Los bomberos realizaron la concentración de personal previa al viaje en Tapalqué , donde además se realizó la revisión del equipo que utilizaran en el escenario de la catástrofe.

“Hace muchos años que más allá de las especialidades que toman los bomberos en los cuarteles y nuestro sistema de capacitación, tomamos la iniciativa de tener el objetivo de formar un grupo de respuesta para este tipo de desastres, basados en la Normativa Internacional de Rescate y Ayuda Humanitaria, a través del protocolo estandarizado de ONU”, precisó Alessio.

Según consignó, además de bomberos intervienen otras fuerzas de defensa, como la Policía Federal, del ministerio de Seguridad, y del Equipo AR12.

“Sabemos que la estructura afectada es severa, lo que demuestran las imágenes es tremendo, pero siempre está la esperanza que las acciones de los rescatistas y la coordinación de la ayuda sea efectiva para poder llegar a encontrar a esas personas, rescatarlas con vida y que tengan su mejora. Es el momento de aplicar el conocimiento”, dijo Alessio.

¿Qué es la Brigada PUMA?

La Brigada PUMA USAR ARG-13 constituye uno de los equipos de respuesta especializada más importantes del sistema de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, explicaron desde la Federación.

La Brigada está integrada por bomberos especialmente capacitados en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), una disciplina que reúne conocimientos técnicos para intervenir cuando personas quedan atrapadas bajo edificios o estructuras derrumbadas.

Sus integrantes reciben entrenamiento permanente en apuntalamiento de construcciones, localización de víctimas, extracción segura, manejo de herramientas especiales, coordinación de operaciones y protocolos internacionales para actuar junto a equipos de rescate de otros países.

Gracias a esa preparación, la brigada cuenta con certificaciones que le permiten participar en misiones humanitarias fuera de Argentina cuando la magnitud de una emergencia requiere apoyo internacional.

Además de la capacitación de sus integrantes, la brigada dispone de equipamiento específico para operar en estructuras colapsadas. Entre sus herramientas se encuentran cámaras de inspección, drones con capacidad térmica, sensores para la localización de víctimas y otros dispositivos diseñados para intervenir en escenarios donde cada minuto resulta determinante para encontrar personas con vida.

Fuente. Agencia DIB.