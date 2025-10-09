Del laboratorio al campo: genética y semillas para el cannabis

Ramiro Gopar trabaja para que Argentina no dependa siempre de insumos importados para el cultivo de cannabis﻿

Desde Dolores, Ramiro Gopar ha construido durante más de veinte años una trayectoria en fitomejoramiento de cannabis, desarrollando germoplasma adaptado a las condiciones productivas del país. Autodidacta, su trabajo representa una apuesta por la soberanía tecnológica y la innovación biotecnológica con sello bonaerense.

“Trabajamos para que Argentina no dependa siempre de insumos importados. El desafío es generar semillas que se adapten a nuestro suelo y a nuestro clima, con identidad propia”, señaló el especialista. Para Gopar, el camino hacia la soberanía tecnológica se da “con biotecnología aplicada y con un vínculo estrecho entre ciencia y campo”.

Con una práctica intensiva en campo, Gopar se convirtió en referente de la genética aplicada. Ha vinculado su labor con centros académicos y productivos, convencido de que la articulación entre ciencia y empresas es la base para consolidar un sector competitivo. “Si no hay investigación seria, no habrá desarrollo genuino. Y si no hay empresas que apuesten a lo local, no habrá impacto real en la economía”, afirmó.

En el Global CannaForum, que tendrá lugar el 15 de octubre en Vicente López, participará de las mesas de trabajo B2B (de empresario a empresario). Su presencia busca reforzar la importancia del conocimiento técnico y la excelencia en semillas como herramientas clave para un desarrollo sustentable.

Al cierre del encuentro, la mirada de Gopar se integrará con la de otros especialistas, como la platense Jimena Oviedo para proyectar a la Provincia de Buenos Aires como un nodo central en la industria internacional del cannabis.

Para compartir en redes







