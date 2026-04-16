El Colegio de Médicos bonaerense también se pronunció contra el cierre de Remediar

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires se sumó a las voces que lamentan el “vaciamiento” del Programa Remediar y afirmó en un comunicado que “la salud no es un gasto, es un derecho innegociable”.

En el texto difundido por la entidad se lee: “Desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires hacemos manifiesto nuestro absoluto rechazo al desmantelamiento del Programa Remediar , una medida que reduce de 78 a solo 3 los medicamentos esenciales disponibles para la población”.

Continúan: “Lejos de representar un ‘ahorro inteligente’, esta decisión significa una deserción del Estado en sus funciones más elementales ”.

El Colegio fundamenta su reclamo en cuatro puntos. El primero, “la salud como bien social, no como mercancía”: “Sostenemos que la salud es un bien social cuya protección es la obligación primaria del Estado. El valor de la vida humana no tiene precio y no puede ser sometido a la lógica del mercado ni a metas de déficit fiscal ”.

Agregan que “un Estado que prioriza los números por sobre la integridad física de sus ciudadanos está rompiendo el contrato social básico”.

El siguiente punto es la “violación del principio de no regresividad”. Así, “en materia de Derechos Humanos, rige el principio de no regresividad: una vez que el Estado ha garantizado un nivel de acceso a la salud (como lo era el vademécum de 78 medicamentos), tiene prohibido retroceder y quitar ese derecho, salvo razones de fuerza mayor debidamente justificadas que aquí no existen. Este recorte es un retroceso institucional que vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Deberes de protección

En tanto, el “incumplimiento de los deberes de protección” implica que “el Gobierno tiene la obligación jurídica y moral de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los grupos más vulnerables que carecen de recursos. Al retirar los medicamentos esenciales, el Estado no está ahorrando; está incurriendo en un abandono de persona masivo, delegando en los sectores más pobres la carga de una crisis que ellos no provocaron”.

Y, como último punto, hablan de “la falacia del ahorro: el costo humano”. “Denunciamos la miopía de esta política: el supuesto ‘ahorro’ en prevención y medicación básica se traducirá inevitablemente en un aumento exponencial de internaciones, complicaciones crónicas y muertes evitables. El costo de no tratar una enfermedad a tiempo es infinitamente superior a la inversión en el medicamento preventivo. Es una decisión que carece de lógica sanitaria y económica, basándose únicamente en una crueldad administrativa”.

El comunicado del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires concluye: “No aceptamos que el ajuste se haga sobre la salud de quienes no tienen nada. Exigimos la inmediata restitución del programa en su totalidad. La salud del pueblo no es una variable de ajuste; es el límite que ningún Gobierno puede cruzar”.

Qué es Remediar

Según todavía figura en la web oficial argentina.gob.ar, Remediar “es un programa que contribuye a garantizar tu derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución directa a los Centros de Salud”.

Se dice que “la provisión llega mensualmente a más de 7800 Centros de Salud distribuidos en todo el país en botiquines de medicamentos esenciales, que dan respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. De esta manera garantizan la cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud”.

Y se afirma que incluye “analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas”.

Fuente: Agencia DIB