Granja Tres Arroyos ahora paraliza por dos semanas su planta de Río Cuarto

Granja Tres Arroyos en crisis. Diario El Norte

Granja Tres Arroyos paraliza por dos semanas su planta Avex, ubicada en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, en medio de un proceso de reestructuración de deuda con sus acreedores y tras varios meses de ajustes en distintas unidades productivas. La medida alcanza a 350 trabajadores y, según la empresa, corresponde a una parada técnica programada.

Desde la compañía señalaron que "se trata de una parada programada por dos semanas", que "se planificó con tiempo suficiente y se coordinó con el personal y el sindicato". Respecto de la situación salarial, aseguraron que no existen nuevos atrasos: "El pago de los sueldos de los empleados no está atrasado, sino que se está pagando en cuotas según el cronograma definido previamente, al igual que en el resto de las plantas pertenecientes a Granja Tres Arroyos", según consigna este miércoles diario El Norte de San Nicolás.

La suspensión de la actividad se produce mientras la firma enfrenta una combinación de factores que afectaron su operación, entre ellos la caída del consumo interno, la pérdida de mercados de exportación y un proceso de reorganización financiera.

Granja Tres Arroyos en crisis Las dificultades de Granja Tres Arroyos comenzaron a profundizarse en diciembre de 2024, cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. En ese momento atribuyó su situación al impacto de la influenza aviar y al cierre del mercado chino, que hasta entonces representaba uno de los principales destinos de exportación del sector.

Desde entonces, la empresa avanzó con una serie de medidas de ajuste. Durante 2024 cerró la planta de Tristán Suárez y desvinculó a 200 trabajadores. En noviembre de 2025 también cesó la actividad de su establecimiento de Becar, en Concepción del Uruguay, y trasladó a sus 270 empleados a la planta La China, de acuerdo con El Norte. En ese período, la estructura productiva se redujo de una dotación cercana a 7.000 empleados y una faena diaria de 700.000 pollos a un nivel de actividad considerablemente menor, con un procesamiento que llegó a rondar las 200.000 aves por día. Fuente: Agencia DIB

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