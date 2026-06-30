martes 30 de junio de 2026
30 de junio de 2026 - 18:30

El 28% de los bonaerenses endeudados registra mora con los pagos

Son datos para mayo del Banco Central, procesados por un centro de estudios privado. El 17,8% de quienes tomaron créditor familiares presenta irregularidades.

Por Agencia DIB
El endeudamiento en mora con las billeteras virtuales es el más alto.&nbsp;

El endeudamiento en mora con las billeteras virtuales es el más alto. 

En mayo, el 28% de los deudores con el sistema bancario y las billeteras bancarias está en mora en sus pagos, mientras que un 17,8% de lo que tomaron créditos para familias presenta algún grado de identidad, lo que ubica a la provincia entre las que registran un nivel superior al promedio para este fenómeno.

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En Argentina, hay unos 5,8 millones de personas que no pudieron cumplir en tiempo y forma con los pagos de sus deudas, de acuerdo a información del Banco Central que fue procesada por el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.

De acuerdo a esos datos, el promedio de irregularidad en los pagos es del 15,3%, lo que pone al nivel bonaerense 2,5 puntos por encima, solo superada por La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%), Catamarca (20%), San Juan (19,8%), Santa Cruz (19,8%) y Tucumán (18,2%).

El informe también analizó el universo total de personas con deudas, incluyendo créditos bancarios y otorgados por proveedores no financieros. En ese indicador, Buenos Aires registró un 28,5% de deudores morosos, por encima del promedio nacional, que alcanzó el 27,9%.

Según Letcher, la situación se explica en buena medida por el crecimiento de la mora en los créditos otorgados por billeteras virtuales, fintech y otros proveedores no financieros, donde la irregularidad llegó al 27,9% a nivel nacional, muy por encima del 12,3% observado en el sistema bancario.

Un indicador del deterioro económico

Los datos advierten que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras se expandieron en gran parte del país. De hecho, en 12 de las 24 jurisdicciones más del 30% de los deudores presenta algún grado de mora.

En el caso bonaerense, los indicadores muestran una situación más comprometida que el promedio nacional tanto en el crédito destinado a familias como en el conjunto de los deudores.

Dado el peso demográfico y económico de la provincia, la evolución de estos indicadores resulta un termómetro relevante sobre el impacto que la pérdida de ingresos y el aumento del endeudamiento tienen en los hogares bonaerenses.

Fuente: Agencia DIB.

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