Milei pidió acelerar el achique de la zona fría y confirmó que quiere reformar la carta orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei pidió hoy acelerar la sanción definitiva del achicamiento del régimen de zona fría, una medida que implica la eliminación de los subsidios al consumo de gas en 94 ciudades bonaerenses , como parte de una reactivación de la agenda parlamentaria del oficialismo de la que conversó hoy con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Milei busca dejar atrás la paralización de la agenda del gobierno que implicó la crisis por el escándalo de Manuel Adorni y en ese marco intenta reactivar una agenda parlamentaria fuerte, que incluye la sanción de la ley de inviolabilidad privada -que apura los tiempos para desalojos de inquilinos y elimina topeas para la venta de tierras a extranjeros-, la eliminación de las PASO y, también, la reforma del Banco Central.

En ese contexto, el presidente le pidió a los legisladores libertarios que apuren en el senado la sanción definitiva del achique de la zona fría, una iniciativa que le ahorraría al Estado nacional unos $250.000 millones. Pero eso ocurrirá a costa del encarecimiento de las facturas para 1.240.000 hogares, que verán incrementado lo que pagan mensualmente entre un 30% y un 50%, como precisó DIB.

El proyecto de reducción de la zona fría tiene media sanción de Diputados -se votó el 20 de mayo pasado- y se presume que en el Senado existiría una mayoría oficialista dispuesta a ponerlo en marcha.

En la reunión, que se realizó en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, Milei también puso el foco en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los objetivos básicos del programa de gobierno de Milei, con el que busca reducir al mínimo la capacidad de futuros gobierno de intervenir sobre la política monetaria. La obra meta central es la eliminación de las PASO, como parte de una “reforma política” algo más abarcativa.

La reunión de hoy significó la puesta en movimiento de una nueva mesa política del gobierno de la que participan además del presidente y Santilli, la Secretaria General Karina Milei, el flamante vocero Adrián Ravier; el nuevo secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Durante la reunión tuvo un protagonismo especial Karina Milei, que igual que el presidente pidió darle prioridad a la zona fría y también avanzar con modificaciones en la ley de Inocencia Fiscal, que la situación de Adorni, quien se adhirió a ese régimen para bloquear sanciones por incumplimientos fiscales, había trabado. La novedad de la presencia de Karina Milei es también política porque supone una intervención directa sobre el funcionamiento de los bloques parlamentarios libertarios que hasta ahora la hermana del presidente no tenía.

Fuente: Agencia DIB.