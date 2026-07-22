Daza intentó trazar una perspectiva optimista de la economía con una frae célebre de Macri: los "brotes verdes"

José Luis Daza, el viceministro de Economía chileno que Javier Milei y Luis Caputo incorporaron para reforzar el equipo económico, quedó atrapado en una frase con mucha historia y final poco feliz. En una entrevista radial aseguró que en la economía argentina ya se observan "brotes verdes ", una expresión que quedó grabada en la memoria política por su asociación con el gobierno de Mauricio Macri y con una recuperación que nunca terminó de consolidarse.

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Daza sostuvo que el Gobierno está creando las condiciones para que la mejora llegue a la población. " Ese proceso ya está en marcha, ya están los brotes verdes y somos conscientes de que tenemos que mejorar las condiciones de la gente. Para eso es todo el esfuerzo ", afirmó durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

La respuesta del periodista fue inmediata. Interrumpió la explicación para advertirle que acababa de utilizar una expresión con un fuerte costo político. "Eso no funcionó. Los brotes verdes también se dijeron durante el gobierno de Macri y no funcionó. Ojo con eso", le señaló al aire.

En rigor, la frase terminó identificada con Macri, aunque no fue él quien la introdujo originalmente. El primero en instalarla fue su entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, a mediados de 2016. Después la utilizaron con frecuencia Marcos Peña y Gabriela Michetti para defender la promesa del "segundo semestre".

Macri prefería otras consignas, como "lo peor ya pasó", "la lluvia de inversiones" o "la luz al final del túnel". Sin embargo, en distintas conferencias de prensa y encuentros con empresarios también terminó hablando de los "primeros brotes verdes", especialmente para describir la evolución del campo, la obra pública y algunos indicadores sectoriales. Incluso llegó a pedirles a los empresarios que "rieguen esos brotes" acelerando las inversiones.

Con el paso del tiempo, aquella expresión quedó definitivamente asociada al fracaso económico de 2018. La ilusión duró apenas unos meses. A fines de abril de ese año se cerró el financiamiento externo y estalló la corrida cambiaria que obligó al gobierno de Cambiemos a recurrir al FMI. Desde entonces, "los brotes verdes" pasaron a integrar el mismo archivo político que otras frases emblemáticas de aquella gestión, como "pasaron cosas".

Ante semejante carga simbólica, Daza intentó rápidamente diferenciarse del macrismo. Reconoció que Macri "hizo muchas cosas bien", aunque aclaró que siempre fue crítico de su política fiscal y de otros aspectos de su programa económico. Buscó dejar en claro que, a su juicio, la principal diferencia entre ambos gobiernos es haber alcanzado el superávit fiscal.

Fuente: Agencia DIB.